擴大照顧 托老減工時 蔣萬安允研議

北市府率先實施「育兒減少工時不減薪」政策，中央也將跟進，市議員建議，不應只偏重育兒，托老、重症家庭照顧者也有需求，希望市府一併推動居家照顧減少工時；市長蔣萬安承諾一個月研議，了解實際需求。

北市府推動育兒減少工時不減薪，中央跟進，將於明年一月一日起上路。市議員王閔生昨天質詢時指出，現在很多「三明治家庭」，下有小、上有老要照顧，重症家庭也有需求，或者長輩要送「日照」，早上、傍晚都需要接送，不應只偏育兒。

王閔生說，去年十一月廿一日市長蔣萬安主持北市勞動政策諮詢會議，曾裁示請勞動局研議是否將托老及重症家庭照顧者納入計畫補助，使政策更全面的照顧大眾，既然當時市長和委員都曾建議，希望市府先了解托老及重症家庭照顧者需求，研議減少工時的計畫。

蔣萬安說，推動「育兒減工時不減薪」政策，是先收到很多育兒家庭的反映接送孩子有需求，市府找到這個「痛點」，參考韓國光州實際執行成效來推動。

他表示，完全認同要減輕家庭的負擔，對於有托老或是重症照顧者家庭，必須先了解實際的痛點是什麼，市府會深入研究，希望把錢用在刀口上，讓民眾真的有感，承諾會以一個月時間全面了解實際需求。