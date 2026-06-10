照顧毛孩 李四川提市立動物醫院等6政見

新北市犬貓等寵物數逾三十六萬隻，居全國之冠，國民黨市長參選人李四川昨參訪新店區「小城里愛心認養小棧」，提設市立動物醫院等六大動保政見。民進黨蘇巧慧說，五月中旬即公布寵物政見獲得回響，三大方向包括擴大疫苗施打和健檢範圍、提升夜間醫療照護量能，及擴大寵物長照。

李四川表示，許多家庭將毛寶貝視為家庭成員，幸福城市不在於蓋了多少高樓、多少橋梁，而是如何對待、照顧生命，六大動保政策涵蓋醫療照護、認養支持到生命終點規畫，要建立更完整動物照顧體系。

李的六大動保政見包括設立新北市立動物醫院、公有毛寶貝生命紀念園區、野生動物救傷收容中心、動物之家轉型升級、毛寶貝產業管理及智慧動物治理平台等面向，打造兼顧動物福利的友善城市。

對設立市立動保醫院，他主張，認養新北動物之家犬貓可憑認養證明享免掛號費、免看診費，降低飼主負擔，提升認養意願。寵物是家庭成員，離世後應有尊嚴地告別，結合規畫中的三峽生命紀念園區寵物設施，提供灑葬、樹葬、追思空間及生命教育服務，讓飼主有安心、透明且可負擔的選擇。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（後排右）上月提出寵物政見。後排左為行政院長卓榮泰。記者葉德正／攝影

蘇巧慧五月十七日便提出寵物政見，她說，相關政見不只在網路被討論，也獲得飼主正向回響，將持續推出政見方式和市民對話。

另，民眾黨昨指控蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任威如科技股份有限公司旗下akaSwap執行長後，威如科技連年獲補助，違反「公職人員利益衝突迴避法」；也批蘇巧慧過去護航文化部預算，只因蘇巧純要申請，已嚴重失職。

民眾黨議員參選人陳怡君說，從超越基金會董事屢獲限制性標案、曠世智能弊案，到威如科技弊案，蘇友友、蘇家人總獲得國家投資與補助，毫不避諱利益衝突。

蘇競辦發言人馬亨亨．夷將回應，這是烏龍指控，akaSwap並非威如科技關係企業，威如只是網路技術提供商，如同廠商在臉書上販售商品，不代表是Meta的關係企業。蘇巧純不是威如公司股東，沒有投資、職位，也沒領薪水，威如承攬任何公標案都跟蘇巧純沒關係，「請李陣營用功一點」。