探旅新北玩一夏 遊河海音樂季

北市府率先實施「育兒減少工時不減薪」政策，中央也將跟進，市議員建議，不應只偏重育兒，托老、重症家庭照顧者也有需求，希望市府一併推動居家照顧減少工時；市長蔣萬安承諾一個月研議，了解實際需求。

2026-06-10 00:05