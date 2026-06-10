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探旅新北玩一夏 遊河海音樂季

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市觀光旅遊局昨開「二○二六Fun新北Play一夏」記者會，預告六月至九月大型活動。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀光旅遊局昨開「二○二六Fun新北Play一夏」記者會，預告六月至九月大型活動。圖／新北市觀旅局提供

暑假逼近，新北市昨發布「二○二六Fun新北Play一夏」系列活動，整合新北市六至九月超過廿九場大型活動，包括河海音樂季等大型活動，還結合山海旅遊、夜間光影、在地文化及親子藝文體驗，從海岸、河濱一路熱鬧到山城，打造新北成為大型夏日遊樂場。

觀旅局指出，系列活動包括推廣在地農漁產與特色旅遊的戀戀雙溪荷所在等，也有烏來觀光季等帶領民眾感受新北豐厚的人文底蘊，礦山藝術季及三峽藍染節則展現文化與藝術能量。

野柳石光夜訪女王、九份紅燈籠祭及北海潮與火等透過光影藝術結合山海景觀，打造夏夜觀光亮點；福隆國際沙雕藝術季及八里城市沙雕展今年也與人氣ＩＰ合作推出展覽。

結合運動與探索體驗的「探旅新北—定向越野活動」及「ＧＯＬＤ ＴＲＡＩＬ淘金越野」帶領民眾穿梭城市山林；還有觀光工廠輕旅行、兒童藝術節、國際街舞大賽等多元選擇。

重頭戲「河海音樂季」記者會昨公布ＭＡＴＺＫＡ等數十組卡司，今年除貢寮、淡水與新北大都會公園三場，也搭配淡江大橋通車增加八里場，音樂風格橫跨經典復古民歌、新興原創音樂、多元族群樂曲及都會流行歌曲。

新北副祕書長龔雅雯表示，新北市各式活動要讓民眾從白天玩到夜晚，感受新北夏季魅力；今年適逢淡江大橋、捷運三鶯線通車，市府結合在地觀光資源推出系列活動，帶動區域觀光發展。

新北 暑假 觀光 九份

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