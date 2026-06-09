快訊

雨彈狂炸！ 高雄六龜單日累積雨量近300毫米 中南部一路下到下周

雨具不能收！梅雨季第一波大範圍劇烈降雨明趨緩 周五起還有下一波

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷性平案激增！議員揭累犯多達44人籲拒載 蔣萬安允研議

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
近年來北捷發生性騷擾、偷拍等性平案量逐年上升，議員苗博雅今在市政總質詢指出，警察局統計捷運系統內的性騷擾及偷拍案量，3年來從87件增加到144件，然而北捷所掌握件數卻不到警察局5分之1，質疑未作橫向聯繫。本報資料照片
近年來北捷發生性騷擾、偷拍等性平案量逐年上升，議員苗博雅今在市政總質詢指出，警察局統計捷運系統內的性騷擾及偷拍案量，3年來從87件增加到144件，然而北捷所掌握件數卻不到警察局5分之1，質疑未作橫向聯繫。本報資料照片

近年來北捷發生性騷擾、偷拍等性平案量逐年上升，議員苗博雅今在市政總質詢指出，警察局統計捷運系統內的性騷擾及偷拍案量，3年來從87件增加到144件，然而北捷所掌握件數卻不到警察局5分之1，質疑未作橫向聯繫，更與北捷總經理黃清信為此爆發口角，苗要求因找出攀升原因並拒載加害人。市長蔣萬安允諾研議。

苗博雅指出，根據捷運局所提出的數據，雙北捷運系統的性騷擾、偷拍等性平案量在蔣萬安上任後持續減少，從2023年的81件下降至去年23件，但今年截至5月卻已達57件，是去年一整年的2倍以上，然後警察局數據卻顯示，蔣萬安上任以來台北市內捷運站的性平案量節節高升，從2023年的87件激增到去年144件，發生熱點前5名依序是台北車站、忠孝復興站、松江南京站、大安站及中山站。

苗博雅說，北捷統計雙北站點性平案量逐年下降，警察局數字卻持續上升，且落差越來越大，顯示可能有案子被吃掉，而北捷仍在狀況外。不過北捷總經理黃清信隨即反駁，員工只要收到旅客反映就一定會通報，有可能直接報案而沒有通報北捷，數字才會不一樣，沒有吃案的必要。

苗博雅質疑，北捷與警察局橫向溝通有問題，甚至是北捷覺得不需要知道發生在自己轄管場域的性平案件，因此沒有建立橫向聯繫。黃清信當場反嗆，「議員不要扭曲我的意思。」苗博雅不滿表示，「我也沒有說你吃案啊，你也不要扭曲我的意思」雙方一度激辯，甚至時間暫停，場面火爆。

苗博雅說，他進一步比對警察局資料發現，10年內有44人反覆在捷運系統內犯案，其中一人是10次累犯且涉及兒少性剝削，另一人一年內犯案5次，還有一人犯案時間橫跨9年，以及一人在3個月內累犯3次。蔣萬安表示，會去了解細節，檢視什麼原因發生這麼多性平事件，也許是因為民眾對於相關議題的意識提高了，針對累犯部分也會來研究相關機制，會來研究並建立機制追蹤累犯狀況。

苗建議，可依據北捷既有規範，直接拒絕運送這些犯罪行為人，不要讓捷運系統成為性平事件加害人的狩獵場。蔣萬安說，會來謹慎研議能否以現有規範拒絕運送，避免衍生後續爭議。

台北市議會下午進行市政總質詢，市長蔣萬安列席備詢，就市政等相關議題接受議員提問。記者葉信菉／攝影
台北市議會下午進行市政總質詢，市長蔣萬安列席備詢，就市政等相關議題接受議員提問。記者葉信菉／攝影

北捷 蔣萬安 苗博雅

延伸閱讀

北市東區招牌砸傷路人 蔣萬安允檢討巡查機制

北市明星國小學生爆持刀傷人恐嚇 制度藏漏洞通報10次沒進一步處置

影／無菸城市議會激戰 殷瑋嗆綠議員：沒去過的人在要求去過的

吸菸區設幼兒園旁…北市議員批選址亂無章法 蔣萬安：研擬設置要點

相關新聞

北捷性平案激增！議員揭累犯多達44人籲拒載 蔣萬安允研議

近年來北捷發生性騷擾、偷拍等性平案量逐年上升，議員苗博雅今在市政總質詢指出，警察局統計捷運系統內的性騷擾及偷拍案量，3年來從87件增加到144件，然而北捷所掌握件數卻不到警察局5分之1，質疑未作橫向聯繫，更與北捷總經理黃清信為此爆發口角，苗要求因找出攀升原因並拒載加害人。市長蔣萬安允諾研議。

吸菸區設幼兒園旁 議員批選址亂無章法 蔣萬安：研擬設置要點

北市推動「無菸城市」設置，不過議員發現現在吸菸區設置亂無章法，沒有明確設置規範，甚至有些吸菸區就設置在幼兒園旁邊、馬路旁，民眾、幼童行經貨等紅燈還是得吸二手菸，要求市府一個月內研擬明確選址辦法。市長蔣萬安允諾，但也強調無菸城市落實不僅只是畫設吸菸區，配套也希望能同步。

蔣萬安市政總質詢結束 議會點出這「嚴重問題」影響政策推動

台北市長蔣萬安市政總質詢今天結束，為期9天的總質詢，議員共提出約240項質詢議題。議長戴錫欽在結語時指出，人口與人力的問題仍然是台北市目前市政推動的最大隱憂，更加嚴重的問題是市府公教人力的大幅流失，已達有感影響政策推動的程度。

蘇巧慧與卓揆訪視非營利幼兒園 提友善育兒家庭政見

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今陪同行政院長卓榮泰訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園。蘇巧慧表示，日前總統公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，代表著政府照顧家庭的決心，今日她和卓榮泰院長一同來訪視位於新莊聯合辦公大樓的非營利幼兒園，期待中央、地方能夠協力，推動更多「打造友善職場」、「成為育兒家庭後盾」的政策。

影／無菸城市議會激戰 殷瑋嗆綠議員：沒去過的人在要求去過的

北市力推無菸城市，民進黨議員何孟樺今在議會總質詢關切政策人力，建議市長蔣萬安裁示研考會主委殷瑋可帶發言人一起排班稽查。殷瑋邀請何一起，更反擊她沒去過，要求他是什麼意思？雙方唇槍舌戰，綠議員王閔生批殷要跟議會對抗？議長戴錫欽急緩頰。

北市降溫人行遮陽傘一支平均要740萬？議員：像放一台「保時捷」

北市府設置8支城市降溫人行遮陽傘，遭綠營質疑單支約造價620萬元太高，還不包991萬元設計費及監造費。議員王閔生今在總質詢中指出，平均一支已經達740萬，「等於放一台保時捷跑車在那」。市長蔣萬安表示，希望兼具公共藝術、安全以及城市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。