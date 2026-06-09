吸菸區設幼兒園旁…北市議員批選址亂無章法 蔣萬安：研擬設置要點

北市推動「無菸城市」設置，不過議員發現現在吸菸區設置亂無章法，沒有明確設置規範，甚至有些吸菸區就設置在幼兒園旁邊、馬路旁，民眾、幼童行經貨等紅燈還是得吸二手菸，要求市府一個月內研擬明確選址辦法。市長蔣萬安允諾，但也強調無菸城市落實不僅只是畫設吸菸區，配套也希望能同步。

苗博雅指出，現行推出無菸城市民眾、各界都很讚成，然而現行吸菸區設置卻亂無章法，他指出在選區中有吸菸區設置在幼兒園旁邊、緊鄰民宅甚至在紅綠燈馬路旁邊讓民眾等過馬路吸二手菸，市府各局處為了拚業績，設置吸菸區辦會勘流於形式，不顧地方反對就設置，「連里長都不願意在會勘單上簽名。」要等到民眾受不了打1999、找議員會勘，再來評估是否取消或換地方。

苗博雅說，市府今年4月有公告「台北市吸菸區設置管理要點」然後對於吸菸區設置選址卻全部照抄中央「菸害防制法」，卻未因地制宜補充地方執行方式，她認為，吸菸區選址應要有明確規範，包含學校、幼兒園、托兒所、醫療機構是否要有一定距離以及是否應經過周邊住戶、商家同意，並對於開放式與負壓室吸菸室應有不同標準。

苗博雅說，「用十字起子是敲不開一字鎖」，法律已經賦予工具地方政府有權力去畫設禁菸人行道，有一些人行道本來就不適合設吸菸區、抽菸，就應該全面禁菸，適合的地方才應該分流畫設吸菸區，現況主管機關公告禁菸場所角度太慢，畫定禁菸區域不夠多，呼籲市府一個月內應研擬吸菸區選址辦法來討論。

市長蔣萬安允諾，先提供初步設置要點規範，目前台北市已經畫設4600個禁菸區，無菸城市落實不僅只是畫設吸菸區配套也要同步到位，不管是設置吸菸室或畫設開放式綠圍籬，就是讓吸菸民眾可以在禁菸區外有一個地方可以吸菸。