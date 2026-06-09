蔣萬安市政總質詢結束 議會點出這「嚴重問題」影響政策推動

台北市長蔣萬安市政總質詢今天結束，為期9天的總質詢，議員共提出約240項質詢議題。議長戴錫欽在結語時指出，人口與人力的問題仍然是台北市目前市政推動的最大隱憂，更加嚴重的問題是市府公教人力的大幅流失，已達有感影響政策推動的程度。

戴錫欽表示，台北市有個非常令人振奮的好消息，在新加坡「李光耀世界城市獎中」榮獲特別獎，這個獎項被譽為「城市界的諾貝爾獎」台北市成為全台灣唯一獲得這個獎項的城市，這是對市長及市府團隊創新市政治理的一個極高的肯定，讓國際看見台灣城市治理，也可以站上第一流的水準。

戴錫欽也提醒，北市也必須注意到現在和未來可能發生的問題及些許隱憂。在輝達進入北士科之後，所帶來的AI產業群聚，將來與內湖、南港科技產業藍帶如何串聯，以共同提升台北的科技產業發展。在快速變動的國際AI浪潮上，要如何抓住城市發展的機會，提早避免可能的風險。市府對於台北市在國際上的戰略角色必須要有更前瞻性的視野和規畫。

戴錫欽表示，在市府逐步推出各項創新利民的政策時，人口與人力的問題仍然是台北市目前市政推動的最大隱憂。隨著超少子化和高齡化，台北市人口逐漸減少。如何以各項住宅、育兒等政策工具增加助力、減少阻力，已經是人口危機下的當務之急。

另外，戴錫欽說，更加嚴重的問題是市府公教人力的大幅流失，已經開始達到有感影響政策推動的程度，並且造成案件辦理的進度延宕，施政及教學品質受到影響。

他說，公教人力一旦流失不是一朝一夕可以填補，特別是經驗的斷層，更不是人員遞補就可以解決。希望市府無論是透過福利、報酬誘因、工作壓力環境改善、智慧城市與 AI 工具導入等各種方式，務必要將解決人力缺額的問題列為重中之重優先處理的項目。