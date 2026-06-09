快訊

美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

聽新聞
0:00 / 0:00

三種黃蟬陸續盛開 汐止區水尾灣黃蟬大道好美

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
水尾灣步道黃蟬下個月會進入滿開，歡迎大家一起來賞花。圖／觀天下有線電視提供
水尾灣步道黃蟬下個月會進入滿開，歡迎大家一起來賞花。圖／觀天下有線電視提供

每年的六、七月份，正好是軟枝黃蟬的盛開期，在汐止區基隆河畔的水尾灣步道，沿路軟枝黃蟬的黃色花朵開的又大又美，而且這幾年在里辦公處的接枝栽種下，目前有三種黃蟬正在陸續盛開，綿延500多公尺的黃蟬大道美不勝收，也歡迎大家一起來賞花。

基隆河步道過了新江北橋往台北方向走，沿線堤防邊開滿了黃色花朵，好大好美，一眼望去滿滿的花，真的很壯觀，智慧里的水尾灣步道，本來髒亂的空間，經過十幾年的經營綠美化，現在一年四季都有花可以欣賞，夏天則成了黃蟬大道，而且一開就是大半年，現在走步道休閒散步真的很舒服，生態也很好。

沿途有三種黃蟬陸續盛開，最大宗，也是花朵最大的就是堤防邊一整排的軟枝黃蟬，另外還有里長黃智明特別從南部帶上來接枝栽種的硬枝黃蟬，還有一款目前在水尾灣比較少見的重瓣黃蟬，這些都是志工們這好幾年來用心呵護的成果，不但經常澆水除草，還有他們也會找時間施肥。

智慧里長黃智明表示，里內的特色花黃蟬現在正是盛開的時候，里內黃蟬有三種，沿著基隆河畔比較常見的是軟枝黃蟬，花型比較大，整個垂下來呈現樹叢狀，至於花朵比較小的硬枝黃蟬，會呈現像樹一樣開花，還有比較特殊的一款，花朵是重瓣，是改良後，花瓣有好幾重，比較少見，里內才剛新培養，等花朵長大，以後陸陸續續都看的到。

智慧里志工高玉芳說，平常都是星期三志工日，一群志工就會來水尾灣拔雜草，在清明節前還會施肥，慢慢的花就會盛開，長很多花讓大家欣賞。

目前跟著黃蟬一起開的還有美麗的雞蛋花，綠樹上開了一朵朵白黃花朵，呈現另一種美感，另外在新江北橋下入口處旁，最近才剛種下的另一款紫蟬，目前先試種了三株，如果成功，明年就又多了一款花可以欣賞，值得一提的是，現在還不是黃蟬盛開高峰期，下個月會進入滿開，一整片綿延500多公尺黃色花牆，里長黃智明歡迎大家一起到水尾灣步道賞花。

基隆 台北

延伸閱讀

環境共同監督 汐止區崇德里首創髒亂點通報QR-CODE

新北1老街人潮大減、假日冷清！網曝沒落關鍵：附近3個都一樣

后豐鐵馬道人潮退燒？他曝假日幾乎沒遊客 在地人揭3原因

畢業環湖 汐止區金龍國小附幼挑戰金龍湖、翠湖

相關新聞

北捷性平案激增！議員揭累犯多達44人籲拒載 蔣萬安允研議

近年來北捷發生性騷擾、偷拍等性平案量逐年上升，議員苗博雅今在市政總質詢指出，警察局統計捷運系統內的性騷擾及偷拍案量，3年來從87件增加到144件，然而北捷所掌握件數卻不到警察局5分之1，質疑未作橫向聯繫，更與北捷總經理黃清信為此爆發口角，苗要求因找出攀升原因並拒載加害人。市長蔣萬安允諾研議。

吸菸區設幼兒園旁 議員批選址亂無章法 蔣萬安：研擬設置要點

北市推動「無菸城市」設置，不過議員發現現在吸菸區設置亂無章法，沒有明確設置規範，甚至有些吸菸區就設置在幼兒園旁邊、馬路旁，民眾、幼童行經貨等紅燈還是得吸二手菸，要求市府一個月內研擬明確選址辦法。市長蔣萬安允諾，但也強調無菸城市落實不僅只是畫設吸菸區，配套也希望能同步。

蔣萬安市政總質詢結束 議會點出這「嚴重問題」影響政策推動

台北市長蔣萬安市政總質詢今天結束，為期9天的總質詢，議員共提出約240項質詢議題。議長戴錫欽在結語時指出，人口與人力的問題仍然是台北市目前市政推動的最大隱憂，更加嚴重的問題是市府公教人力的大幅流失，已達有感影響政策推動的程度。

蘇巧慧與卓揆訪視非營利幼兒園 提友善育兒家庭政見

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今陪同行政院長卓榮泰訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園。蘇巧慧表示，日前總統公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，代表著政府照顧家庭的決心，今日她和卓榮泰院長一同來訪視位於新莊聯合辦公大樓的非營利幼兒園，期待中央、地方能夠協力，推動更多「打造友善職場」、「成為育兒家庭後盾」的政策。

影／無菸城市議會激戰 殷瑋嗆綠議員：沒去過的人在要求去過的

北市力推無菸城市，民進黨議員何孟樺今在議會總質詢關切政策人力，建議市長蔣萬安裁示研考會主委殷瑋可帶發言人一起排班稽查。殷瑋邀請何一起，更反擊她沒去過，要求他是什麼意思？雙方唇槍舌戰，綠議員王閔生批殷要跟議會對抗？議長戴錫欽急緩頰。

北市降溫人行遮陽傘一支平均要740萬？議員：像放一台「保時捷」

北市府設置8支城市降溫人行遮陽傘，遭綠營質疑單支約造價620萬元太高，還不包991萬元設計費及監造費。議員王閔生今在總質詢中指出，平均一支已經達740萬，「等於放一台保時捷跑車在那」。市長蔣萬安表示，希望兼具公共藝術、安全以及城市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。