三種黃蟬陸續盛開 汐止區水尾灣黃蟬大道好美

每年的六、七月份，正好是軟枝黃蟬的盛開期，在汐止區基隆河畔的水尾灣步道，沿路軟枝黃蟬的黃色花朵開的又大又美，而且這幾年在里辦公處的接枝栽種下，目前有三種黃蟬正在陸續盛開，綿延500多公尺的黃蟬大道美不勝收，也歡迎大家一起來賞花。

基隆河步道過了新江北橋往台北方向走，沿線堤防邊開滿了黃色花朵，好大好美，一眼望去滿滿的花，真的很壯觀，智慧里的水尾灣步道，本來髒亂的空間，經過十幾年的經營綠美化，現在一年四季都有花可以欣賞，夏天則成了黃蟬大道，而且一開就是大半年，現在走步道休閒散步真的很舒服，生態也很好。

沿途有三種黃蟬陸續盛開，最大宗，也是花朵最大的就是堤防邊一整排的軟枝黃蟬，另外還有里長黃智明特別從南部帶上來接枝栽種的硬枝黃蟬，還有一款目前在水尾灣比較少見的重瓣黃蟬，這些都是志工們這好幾年來用心呵護的成果，不但經常澆水除草，還有他們也會找時間施肥。

智慧里長黃智明表示，里內的特色花黃蟬現在正是盛開的時候，里內黃蟬有三種，沿著基隆河畔比較常見的是軟枝黃蟬，花型比較大，整個垂下來呈現樹叢狀，至於花朵比較小的硬枝黃蟬，會呈現像樹一樣開花，還有比較特殊的一款，花朵是重瓣，是改良後，花瓣有好幾重，比較少見，里內才剛新培養，等花朵長大，以後陸陸續續都看的到。

智慧里志工高玉芳說，平常都是星期三志工日，一群志工就會來水尾灣拔雜草，在清明節前還會施肥，慢慢的花就會盛開，長很多花讓大家欣賞。

目前跟著黃蟬一起開的還有美麗的雞蛋花，綠樹上開了一朵朵白黃花朵，呈現另一種美感，另外在新江北橋下入口處旁，最近才剛種下的另一款紫蟬，目前先試種了三株，如果成功，明年就又多了一款花可以欣賞，值得一提的是，現在還不是黃蟬盛開高峰期，下個月會進入滿開，一整片綿延500多公尺黃色花牆，里長黃智明歡迎大家一起到水尾灣步道賞花。