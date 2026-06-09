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淡水河祭法會 6艘祈福船百人巡河為地方祈福

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水河祭與路祭文化不僅是北海岸地區極具代表性的重要傳統信仰，更是安定地方民心、超薦亡魂與祈求合境平順的年度盛事。圖／紅樹林有線電視提供
淡水河祭與路祭文化不僅是北海岸地區極具代表性的重要傳統信仰，更是安定地方民心、超薦亡魂與祈求合境平順的年度盛事。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水河祭路祭文化協會攜手北港朝天宮、元亨寺台北講堂，主辦「祈救世界和平，護國淨港祈福大法會」，今(9)日上午在淡水河登場，現場一改以往遶境模式，特別規劃了「水路遶境祈福」，出動6艘大型祈福船隻，吸引超過數百位地方信眾與陣頭共同參與。船隊巡行於淡水河上，場面莊嚴浩大，齊心為地方百姓合境平安、求福祉。

新北市淡水河祭路祭文化協會理事長蔡錦賢在接受訪問時指出，淡水河祭與路祭文化不僅是北海岸地區極具代表性的重要傳統信仰，更是安定地方民心、超薦亡魂與祈求合境平順的年度盛事。蔡錦賢理事長強調，今年特別集結地方各界資源擴大舉辦，透過6艘祈福大船承載神尊巡行淡水河域，象徵洗淨地方、消災解厄，這次能號召超過數百位鄉親共同登船與夾岸參拜，展現了淡水地方各界對傳統文化的重視與高度團結，希望能藉由法會的無量功德，保佑淡水全區四時無災、人民安居樂業。

淡水里長聯誼會長黃俊雄受訪時也表示，這次的路祭與河祭法會得到了淡水各里里長的支持。水路遶境的壯觀場面更是近年少見，里長們平時在第一線服務，透過這樣盛大的法會，不僅成功凝聚了淡水各里的向心力，更讓鄉親的家庭與生活得到神明庇佑。未來基層將持續全力全力配合協會，讓這項富有文化底蘊與慈悲意涵的傳統活動代代相傳。

淡水 淡水河 法會

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