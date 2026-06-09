搭火車接駁好方便 汐止區忠孝東路增youbike新站點

汐止區忠孝東路靠近茄苳路一帶，居住人口不少，再加上離汐止火車站近，一直以來都有youbike的需求，所以新北市議員白珮茹協助爭取在忠孝東路382巷口的一塊公有地設置youbike站，現在完成啟用，使用率很高，對於通勤民眾來說好方便。

崇德里長蘇宏杰說，在忠孝東路382巷口本來是一處綠美化的地方，但是因為招商街跟忠孝東路382巷這一帶很少有youbike，一直找不到公有地設置youbike的地方，好不容易找到這塊公有地，之前是有種一些植物花台，但是都被人丟棄一些垃圾也不好清理，才想說將公有地設置youbike，造福附近居民轉乘的需要。

新北市議員白珮茹表示，崇德里因為離汐止火車站很近，如果可以新增youbike的點，會讓更多的通勤族願意利用這項交通工具做為轉乘，在跟當地里長配合會勘後，決定將忠孝東路382巷口的公有地部分做為youbike設置的點，感謝市府交通局的配合，目前已經完成youbike的設置，希望開通後的youbike可以讓週邊的居民們轉乘更方便。