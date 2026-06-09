淡水區竹圍里自主防災演練 氣墊出動模擬高樓救災

為了提升社區面臨天然災害與突發事故的應變能力，淡水區公所與竹圍里辦公室攜手舉辦「新北市115年度推動社區級災害防救及防災社區計畫」。竹圍里區級自主型防災社區演練，並結合觀海極品社區管理委員會等民間單位共同協助，透過紮實的實兵模擬，全面強化社區自救與互助機制。

其中特別的是，竹圍地區高樓建築特性，演練特別感謝新北市政府消防局第三大隊全力支援。現場出動消防大型車輛進行高樓實地救生演練，包含雲梯車升空實施高空救援，以及地面部署大型充氣軟墊，模擬防止民眾受困墜落受傷的情境。整體演練過程逼真、步伐紮實，為各社區在防災演練上提供了極為重要的依據與計畫示範。

淡水區公所主任秘書林炯丞表示，淡水地區近年來集合住宅與高樓大廈林立，社區的防災與防震意識顯得重要。政府的救災資源有限，但民間力量無窮，透過平時不斷的演練，能讓居民熟悉災害發生時的應變流程，在真正面臨災害時才能從容應對，將傷亡與損失降到最低。

這次演練項目內容豐富且精準確實，現場模擬颱風侵襲、火災及地震發生後的複合式災情。當災害發生時，由里長與居民第一時間組成應變中心，除迅速與區公所保持密切聯繫外，居民也展現平時訓練成果，自行操作排除障礙，並有序地協助疏散受災災民。

淡水區公所強調，在現今極端氣候愈趨頻繁的環境下，社區具備「自救能力」是保障生命財產安全的關鍵。本次自主防災演練的成功，不僅大幅提升了在地居民的防災意識，更展現了「社區自救、公私協力」的防護網。期盼藉由平時的防患未然，構築一個讓居民更安心、更具韌性的居住環境。