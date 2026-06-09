石門富基社區i珍食食堂 當季食材巧手變化料理

石門區富基社區的i珍食食堂受到社區居民的喜愛，其原因不外乎可以學到料理手藝，還可以消化近來盛產的新鮮食材。這次由講師帶來當季時令的鳳梨，準備要加入蘋果、檸檬等容易取得的水果要來製作鳳梨果醬，讓居民在炎夏可以品嚐鳳梨飲品與料理，酸甜又消暑。

石門區長吳家兆指出，i珍食食堂每週一次，每堂課都為社區居民帶來驚喜。有時候是應景的節慶料理像是湯圓、肉粽等等，有時則是當下時令的新鮮蔬果去製作變化。每一次的講師都不同，但絕對都來自社區，透過自己精熟的料理手藝分享與交流，傳遞的不只是料理技藝，更是大家對社區的回憶。

i珍食食堂這堂課是社區發展協會邀請社區居民來當烹飪老師，大家都有料理的經驗，而這些經驗中一定有個難忘的記憶與滋味可以與大家分享，因此也希望透過這堂課、透過不同講師的不同料理專長，社區居民學習跨領域的料理手法，也分享交流自己的難忘回憶。

這堂課的講師也表示，自己就是富基居民，從小在這裡生長，很開心在社區的邀請下有機會可以跟大家分享手藝。而這堂課是製作鳳梨果醬，過程中大家可以感受到完全天然不添加的安心。還有不是做完果醬就好，社區還準備了一系列的變化料理，從鳳梨優格、鳳梨水果茶到鳳梨氣泡水，光看就相當消暑！富基社區期待居民們一週一次都能夠將惜食的心意與料理的安心帶回家，細細與家人們分享品味。