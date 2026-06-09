金山農會前水溝水流不順 議員會勘要求改善

金山區農會前排水溝排水不順，遇到稍大的雨勢就會淹出側溝造成路面的積淹水，近來又是連日的雨勢，農會常務監事希望相關單位能夠協助改善排水的問題。為此市議員張錦豪就協助召集相關單位發起會勘，實地的在大雨中看看排水溝的水流狀況，並且商討改善的辦法。

金山區農會常務監事李永鑫指出，在水溝水流低處靠近公所的路口下方有一條涵管經過，排水溝的水位必須要高過涵管高度才會流動，不流動的情況，水溝水變死水就有水溝飄異味的問題，因此期待可以透過這場會勘一併改善。

而在會勘中，剛好這幾天就是降雨較強的大雨天，相關單位透過水溝蓋看下方水流，發現雖然有在流動，但是這樣的流速碰上再大一點的雨勢恐怕又要再淹水。

市議員張錦豪表示，會勘中公所與清潔隊及養工處都到場，看看問題出在哪裡，並且要求在這波降雨過後，公所要先將纜線整理、清潔隊也要進行側溝的清理，也要請顧問公司來看看這裡的排水系統是不是符合防洪治理標準，期待要先找出問題的所在，再針對問題癥結進行改善。