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瑞芳區東和里防災宣導登場 強化社區安全意識

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
消防人員以淺顯易懂的方式說明各項防災知識，並安排現場示範與實際操作，讓民眾能夠更深入了解緊急狀況下的應變措施。圖／觀天下有線電視提供
消防人員以淺顯易懂的方式說明各項防災知識，並安排現場示範與實際操作，讓民眾能夠更深入了解緊急狀況下的應變措施。圖／觀天下有線電視提供

為提升社區居民防火、防震、防颱及災害應變能力，新北市瑞芳區東和里社區發展協會舉辦「防火暨防災安全宣導活動」，邀請瑞芳消防分隊及瑞芳防宣分隊進行專業教學，吸引約160位民眾參與，希望透過實務宣導與互動體驗，讓居民建立正確防災觀念，提升自我保護能力。

活動內容涵蓋住宅用火災警報器推廣、居家用火用電安全宣導，以及CPR心肺復甦術與AED自動體外心臟電擊去顫器操作教學。消防人員以淺顯易懂的方式說明各項防災知識，並安排現場示範與實際操作，讓民眾能夠更深入了解緊急狀況下的應變措施。

此外，課程也針對地震、颱風等天然災害進行防災避難宣導，教導居民災害發生時的正確避難觀念及逃生技巧，提升面對突發事件的應變能力。透過案例分享與互動問答，讓參與民眾對防災準備工作有更完整的認識。

東和社區發展協會理事長胡志宏表示，防災工作需要平時落實，唯有建立正確觀念並做好事前準備，才能有效降低災害帶來的損失。未來也將持續結合各單位資源推動防災教育，打造更安全、安心且具有互助精神的社區環境，提升居民生活品質與社區凝聚力。

瑞芳 火災

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