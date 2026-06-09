影／無菸城市議會激戰 殷瑋嗆綠議員：沒去過的人在要求去過的

北市力推無菸城市，民進黨議員何孟樺今在議會總質詢關切政策人力，建議市長蔣萬安裁示研考會主委殷瑋可帶發言人一起排班稽查。殷瑋邀請何一起，更反擊她沒去過，要求他是什麼意思？雙方唇槍舌戰，綠議員王閔生批殷要跟議會對抗？議長戴錫欽急緩頰。

何孟樺說，無菸城市明年經費規畫1.1億元？蔣萬安回應，重新盤點針對人潮眾多的商圈、夜市、交通節點包含車站和轉運站，另根據實施的陳情熱點、菸蒂熱區來設置，包括布建綠圍籬、負壓吸菸室，以及整體宣傳費用、委外人力，初估1.39億元。

她追問人力增加，蔣萬安答詢，西門町商圈5月宣導、6月1日開始畫定禁菸區，從5月統計勸導案件數2188件，9成以上都願意配合、388家店家都願意配合，6月1實際勸阻等菸害防治作為600多件，大幅下降。

蔣也提到，從5月經驗，3個熱區排班輪流，6月開始針對西門町熱區，3個班，包含1組稽查人力、5組委外人力勸導民眾，少六分之一的公務人力，後續用委外人力；稽查人力為1位公務人員搭配1位委外人力，市府公務員包含衛生局、環保局、商業處和鄰近公所。他強調，勸阻為目的、開罰是手段。

市府擬規畫迪化街商圈為禁菸區，何孟樺點出人力不夠，建議「殷主委可以帶著發言人一起下去跟大家排一天稽查」。殷瑋當場邀請何一起來，反問她有沒去過，也認為何如果真的關心，歡迎一起到場宣導。

何孟樺說，不要只讓基層做，高層要以身作則，還點名發言人加入排班。殷瑋回應可以，他去的時候，發言團隊4名也有一起來。雙方你來我往，氣氛相當緊張。殷瑋直言，「我是去過的人，您一位沒有去過的人在要求我是什麼意思？」何說，「我不是要你回答，我要市長裁決。誰是你老闆？」

坐在一旁的議員王閔生起身說「主委，你要跟我們議會對抗是不是？」殷瑋回應「沒有，是一位議員」王表示，這麼不尊重議員的質詢，今天是總質詢，目標就是市長，這樣一聽就是在抬槓、鬥嘴。」也向戴錫欽表達請殷瑋回座，

戴錫欽說，整體市政議題由市長來主答，各局處相關業務可由首長協助市長回答。如果質詢議員（指何孟樺）希望哪些局處首長先回座，就尊重議員。由質詢議員決定哪些局處首長可以協助議員回答，局處首長基於善意，希望能做更完整的答覆，也強調繼續詢答，互相尊重。

何孟樺最終雖然未要求殷瑋回座，但是仍希望由蔣萬安回答「誰要去排班？」蔣萬安回應，接下來心中山、迪化等商圈會以西門町商圈模式，1個月宣導期，就會畫設禁菸區，減少公務人力、增加委外人力。