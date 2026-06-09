快訊

外資賣超917億元...賣超第一名曝光 驚見兩檔金控飆股

文湖線又壞了？ 下班尖峰時段190人被請下車 北捷揭異常原因

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

聽新聞
0:00 / 0:00

降溫人行遮陽傘一支平均740萬？議員指「像放一台保時捷」 北市府回應

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照／記者楊正海攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照／記者楊正海攝影

北市府設置8支城市降溫人行遮陽傘，遭綠營質疑單支約造價620萬元太高，還不包991萬元設計費及監造費。議員王閔生今在總質詢中指出，平均一支已經達740萬，「等於放一台保時捷跑車在那」。市長蔣萬安表示，希望兼具公共藝術、安全以及城市美學。　

民進黨議員簡舒培昨天在臉書發文表示，北市規畫城市降溫人行遮陽傘計畫，預計裝設8支傘，要價新台幣4966萬元，相當於單支約620萬元，還不包含991萬元的設計費及監造費。

王閔生下午在總質詢指出，工程費4966萬、加上991萬的設計監造費，為了這8支的行人遮陽設施，總共將近5900 萬，一隻其實是740萬，但新北市設第一座，一支是80幾萬，台北市的造型很漂亮，做這8支，一支竟然要740萬。

為什麼會是這樣的金額？

都發局長簡瑟芳指出，當時在討論時，認為在信義區，希望能夠打造兼具美學跟安全的遮陽傘，以公共藝術的方式呈現；蔣萬安也表示，因選在信義商圈，市府希望兼具公共藝術、安全以及城市美學。

王閔生也追問為何都發局對外發的新聞稿卻說一支的價格是146萬，還包含傘體的成本、機電、照明、排水？這146 萬是怎麼算出來的？簡瑟芳表示，傘的材料成本是146萬。

王閔生也說，一支740萬，等於是一台保時捷的轎跑車放在那邊，以後大家都去合照，恐變打卡景點，市府說是公共藝術，這8支都有不同造型嗎？簡瑟芳說，確實，且有依照每一個點位的日照情況，模擬遮陽的角度，也有經過府內的相關程序討論。

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影

北市 簡舒培 蔣萬安 王閔生 北市府

延伸閱讀

天價？蔣萬安設置路口遮陽傘挨轟太貴 都發局：增加許多特殊功能

沈伯洋取消行程被藍對比石舫亘挺孕肚陪掃市場 蔣萬安這樣說

育兒減少工時不減薪議員籲擴大至托老重症家庭 蔣萬安承諾研議

議員轟北市吸菸區多設公園綠地旁「合適嗎？」 蔣萬安：做好分

相關新聞

蘇巧慧與卓揆訪視非營利幼兒園 提友善育兒家庭政見

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今陪同行政院長卓榮泰訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園。蘇巧慧表示，日前總統公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，代表著政府照顧家庭的決心，今日她和卓榮泰院長一同來訪視位於新莊聯合辦公大樓的非營利幼兒園，期待中央、地方能夠協力，推動更多「打造友善職場」、「成為育兒家庭後盾」的政策。

影／無菸城市議會激戰 殷瑋嗆綠議員：沒去過的人在要求去過的

北市力推無菸城市，民進黨議員何孟樺今在議會總質詢關切政策人力，建議市長蔣萬安裁示研考會主委殷瑋可帶發言人一起排班稽查。殷瑋邀請何一起，更反擊她沒去過，要求他是什麼意思？雙方唇槍舌戰，綠議員王閔生批殷要跟議會對抗？議長戴錫欽急緩頰。

北市降溫人行遮陽傘一支平均要740萬？議員：像放一台「保時捷」

北市府設置8支城市降溫人行遮陽傘，遭綠營質疑單支約造價620萬元太高，還不包991萬元設計費及監造費。議員王閔生今在總質詢中指出，平均一支已經達740萬，「等於放一台保時捷跑車在那」。市長蔣萬安表示，希望兼具公共藝術、安全以及城市...

新北三峽竹崙路巨石崩落阻通行 通往熊空路段搶修時間未定

受連日大雨影響，新北市三峽區竹崙路通往熊空路段今發生大規模落石坍方，大量岩塊自邊坡崩落，占據道路，影響通行安全。由於落石體積龐大，現場已出動機具進行破碎及清除作業，相關單位正全力搶修中。

北市吸菸區多設公園綠地旁 議員轟不適合 蔣萬安：做好分流

台北市長蔣萬安推動無菸城市，民進黨議員鍾佩玲質疑，北市府現在在各里試辦的吸菸區，許多都選在公園綠地旁這一塊綠圍籬規畫出的吸菸區，但常有家長反映，帶孩子到公園玩，看到很多人在抽菸，質疑「合適嗎？」蔣萬安表示，畫設吸菸區是希望做好分流，公園本來就是禁菸。

江怡臻議員宣布不參選連任 國民黨新北市黨部回應了

新北市議員江怡臻今午在臉書宣布不加2026年新北市議員選舉，由於該選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）因應人口變動，議員席次將從10席縮減至9席，如今江宣布棄選，牽動藍綠選情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。