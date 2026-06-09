降溫人行遮陽傘一支平均740萬？議員指「像放一台保時捷」 北市府回應

北市府設置8支城市降溫人行遮陽傘，遭綠營質疑單支約造價620萬元太高，還不包991萬元設計費及監造費。議員王閔生今在總質詢中指出，平均一支已經達740萬，「等於放一台保時捷跑車在那」。市長蔣萬安表示，希望兼具公共藝術、安全以及城市美學。

民進黨議員簡舒培昨天在臉書發文表示，北市規畫城市降溫人行遮陽傘計畫，預計裝設8支傘，要價新台幣4966萬元，相當於單支約620萬元，還不包含991萬元的設計費及監造費。

王閔生下午在總質詢指出，工程費4966萬、加上991萬的設計監造費，為了這8支的行人遮陽設施，總共將近5900 萬，一隻其實是740萬，但新北市設第一座，一支是80幾萬，台北市的造型很漂亮，做這8支，一支竟然要740萬。

為什麼會是這樣的金額？

都發局長簡瑟芳指出，當時在討論時，認為在信義區，希望能夠打造兼具美學跟安全的遮陽傘，以公共藝術的方式呈現；蔣萬安也表示，因選在信義商圈，市府希望兼具公共藝術、安全以及城市美學。

王閔生也追問為何都發局對外發的新聞稿卻說一支的價格是146萬，還包含傘體的成本、機電、照明、排水？這146 萬是怎麼算出來的？簡瑟芳表示，傘的材料成本是146萬。

王閔生也說，一支740萬，等於是一台保時捷的轎跑車放在那邊，以後大家都去合照，恐變打卡景點，市府說是公共藝術，這8支都有不同造型嗎？簡瑟芳說，確實，且有依照每一個點位的日照情況，模擬遮陽的角度，也有經過府內的相關程序討論。