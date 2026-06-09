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議員轟北市吸菸區多設公園綠地旁「合適嗎？」 蔣萬安：做好分流
台北市長蔣萬安推動無菸城市，民進黨議員鍾佩玲質疑，北市府現在在各里試辦的吸菸區，許多都選在公園綠地旁這一塊綠圍籬規畫出的吸菸區，但常有家長反映，帶孩子到公園玩，看到很多人在抽菸，質疑「合適嗎？」蔣萬安表示，畫設吸菸區是希望做好分流，公園本來就是禁菸。
蔣萬安今天下午赴議會總質詢，議員鍾佩玲說，根據「北市吸菸區設置管理要點」吸菸區設置應優先採非封閉式吸菸區，但包括她自己身為家長，還有許多地方民眾反映，認為吸菸區設置在公園綠地旁，如公園本身就小小的，根本還是不合適，她就聽到許多地方意見覺得不合適。
對此，蔣萬安表示，公園本身就是禁菸地點，北市府是希望民眾到指定的地點吸菸，不希望公園周邊吸菸者邊走邊吸菸，所以就是希望做好分流。
另外，鍾佩玲也質疑，許多吸菸民眾想找吸菸區也根本像「找威利」尋寶遊戲，她舉晉江街為例，標示不明顯根本找不到吸菸區，結果發現吸菸標示「小小的」，導致吸菸者要花很多時間找，這樣政策會有人遵守？蔣萬安回應，會針對吸煙區周邊，增加標示。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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