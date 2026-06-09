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北市推動無菸城市 蔣萬安曝進度：預計年底前這4大商圈禁菸

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影

北市蔣萬安下午赴議會總質詢，針對無菸城市的進度，蔣萬安指出，目前西門商圈禁菸，已經過宣導、經劃設禁菸區，接下來就是布建好負壓式吸菸室的心中山商圈，再來就是迪化商圈永樂市場，再來就是信義商圈，希望年底前做完。

議員王閔生質詢無菸城市的進度、具體目標，也希望市府要盤點人力，並承諾不會去額外增加公務人員執行無菸城市的負擔。

蔣萬安指出，其實台北市在推動無菸城市之前，就已經劃設了很多的禁菸區，包括學校周邊、包括公車的候車站、包括公園，這些地方的稽查人力，是透過委任稽查員，例如公園、車站的候車亭等。

至於具體目標，蔣萬安說，今年下半年，先以四個商圈劃設禁菸，以及舉辦大型活動時。至於外界關心的人力，除了西門商圈外，接下來3個商圈，會先有一個月宣導，再來我們就會劃設禁菸，希望在今年年底前做完；再來就是人潮眾多的地方，也規畫下半年的白晝之夜、煙火節、跨年等活動禁菸。

蔣萬安也透過，從6月1日西門商圈劃禁菸區以後，發現去勸阻的次數大幅下降，其實公務人員人力，也大幅減少六分之一，相信到下個月，相關的人力就會再減少，另一方面委外人力會增加，未來勸導、宣傳的人力一定需要，因為接下來幾個商圈還是需要先宣傳，後續才會勸導跟開罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蔣萬安 北市 禁菸

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