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望月公園設「靈車停車場」？ 新北交通局說話了

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

針對近日媒體報導及部分民眾質疑板橋區望月公園地下停車場將規劃為「靈車停車場」，新北市交通局鄭重澄清，本案自始即以提供地方停車空間為規劃目標，停車位配置將以一般小型汽車停放需求為原則，從未規劃作為靈車停車場使用。

交通局表示，望月公園地下停車場興建案係依相關法令辦理招標及開標程序，目前已有廠商投標，並正依程序辦理後續作業。專業團隊將依據地方停車需求及工程條件進行整體規劃。

交通局進一步說明，望月公園地下停車場主要目的在改善周邊停車環境、增加停車供給及提升區域交通服務品質，規劃使用對象為一般小型汽車。至於靈車停放需求，仍由新北市立殯儀館既有空間負責，並無移設至望月公園地下停車場的規劃。

交通局強調，市府推動各項公共建設均秉持公開透明原則辦理，後續停車場規劃設計階段也將持續與地方民意代表、里長及居民保持溝通，廣泛蒐集意見，兼顧地方發展需求與居民生活品質，共同打造更完善的公共服務環境。

聚傳媒

停車場

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