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2026台北水舞嘉年華 6/13錫口碼頭登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

「2026台北水舞嘉年華」將於本週六（13日）在錫口碼頭彩虹橋盛大登場！開幕日首場將推出「水火共舞」限定場，除了全臺唯一「橋面＋河面」雙水舞共演，更結合中低空煙火和噴火龍，搭配英國經典音樂劇「歌劇魅影」音樂及水幕投影，營造沉浸式的劇場氛圍，讓音樂、光影、水舞共同交織在基隆河畔，為民眾帶來視覺與聽覺雙重饗宴。 

觀傳局表示，今年水舞嘉年華為6月13日至27日，每日水舞展演時間分別為18時30分、19時30分、20時30分、21時。6月13日的首場展演，將於19時30分以限定版「水火共舞」揭開活動序幕，6月27日的閉幕日，也將於19時30分推出限定版「水火共舞」。活動現場有大型國際IP氣偶輪番亮相，包括彩虹小馬、Pingu家族裝置物在河岸旁，讓民眾前往打卡拍照，一同留下滿滿回憶。端午連假及假日期間也有YOYO家族藝人與大家互動相見歡，活動天天都精彩。

觀傳局提醒，活動期間周邊將進行階段性交通管制，基四號疏散門、越堤階梯和坡道的進出也將依平假日進行進出動線調整。週五至週日17時至21時30分，包含基四號疏散門、彩虹橋上，以及堤外松山側自麥帥一橋至成美長壽橋自行車道，皆禁止自行車通行。「YouBike饒河疏散門站」也將在該時段暫停營運，請民眾提前規劃路線。

此外，6月13日開幕及6月27日閉幕當天，17時至21時30分周邊道路（松河街、八德路四段部分路段）將實施彈性交管。活動場域交通便利，搭乘捷運至松山站或火車到松山火車站下車後，步行即可抵達基四號疏散門及越堤坡道進入活動會場，觀傳局邀請大家多加利用大眾運輸工具，並跟著現場路線指引，每天晚上一起到基隆河畔，欣賞精采水舞展演，與親朋好友共度浪漫時光。

聚傳媒

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