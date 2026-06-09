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「2026新北夏至音樂節」 打造親子互動體驗

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

由新北市文化局與法國在台協會攜手合作的「2026新北夏至音樂節」，將於6月20日至21日在新北市美術館戶外園區登場。集結8組來自臺灣與法國的音樂人接力演出，包含孫盛希、李竺芯、王若琳、洪佩瑜、理想混蛋，以及法國爵士樂團Rémi Panossian Trio、法屬留尼旺島音樂家Mounawar等重量級卡司，同時攜手「SUPERKID超悅小子」打造親子互動體驗區，邀請民眾在音樂、美食與藝術氛圍中，共度最具法式風情的夏至週末。

新北市文化局表示，夏至音樂節（Fête de la Musique）源自1982年法國文化部發起的音樂節慶活動，鼓勵專業及業餘音樂人走入公共空間自由演出，讓音樂成為人人都能參與的文化語言。歷經40餘年發展，已成為遍及全球百餘個國家與城市的重要文化盛事。今年「新北夏至音樂節」延續自由開放與文化共享精神，結合新北市美術館戶外園區空間特色，打造融合國際交流、在地創作與親子參與的夏日音樂派對。

兩天活動集結8組來自臺灣與法國的重量級音樂人，橫跨流行、爵士、世界音樂、民謠與當代融合等多元曲風，包含A_Root同根生、金曲歌后孫盛希、李竺芯、王若琳、洪佩瑜、人氣樂團理想混蛋，以及法國爵士樂團Rémi Panossian Trio和法屬留尼旺島音樂家Mounawar接力演出。除了主舞台活動外，今年特別與「SUPERKID超悅小子」團隊合作推出「SUPERKID親子互動體驗區」，以寓教於樂方式融入法國文化與藝術元素，讓親子家庭在欣賞音樂之餘，也能共同參與創意體驗活動。

「SUPERKID親子互動體驗區」結合法國文化元素與創意手作體驗，推出KAPLA創意積木、法式編織、毛球創作及音樂互動等活動，讓孩子透過遊戲、創作與節奏探索，發揮想像力與創造力。活動將於6月20日、21日下午2點至5點30分舉行，每半小時開放一個體驗場次，採現場報名參加，每梯次限額3至4人，歡迎親子家庭踴躍體驗。

另外，還有集結46個特色攤位及11輛餐車的「Bonjour好日歐風市集」，匯聚多元異國美食及特色選物品牌，包括「Yaletown Bistro耶魯小鎮」帶來加拿大蒙特婁經典煙燻牛肉三明治、「飯捲家」韓式飯捲與特色小食，人氣餐車「River&Truck披薩車」也將現場手工現做窯烤披薩，讓民眾在草坪上就能品嚐熱騰騰的異國料理。

聚傳媒

孫盛希 法國 王若琳

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