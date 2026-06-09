議員質疑遮陽傘用平均地權基金 蔣萬安：符合用途

台北市政府設置城市降溫人行遮陽傘，遭民進黨台北市議員簡舒培質疑動用目的是落實居住正義的平均地權基金。台北市長蔣萬安回應，這筆支出符合平均地權基金使用用途。

簡舒培昨天在臉書發文表示，國民黨新北市長參選人李四川在台北市副市長任內規劃「城市降溫人行遮陽傘計畫」，預計裝設8支傘，竟要價新台幣4966萬元，相當於單支約620萬元，還不包含991萬元的設計費及監造費。

她進一步表示，這筆經費還是動用拿來落實居住正義的平均地權基金，質疑蔣萬安把市民當「盤子」、李四川拍拍屁股去選舉，留下這個鑲金的爛攤子。

台北市都市發展局長簡瑟芳今天赴台北市議會備詢前被媒體堵訪表示，信義計畫區是以市地重劃方式開發，依照「台北市實施平均地權基金收支保管及運用自治條例」，信義區的建設、維護可以使用平均地權基金支應，沒有適法性問題。

蔣萬安隨後被媒體堵訪時表示，都發局已經清楚說明，這筆支出符合平均地權基金的使用用途。

都發局昨天發布新聞稿說明，遮陽傘單座價格為146萬元，不僅整合照明設計、溫濕度顯示器，更能承受17級強風、抵抗一定強度地震，且使用年限至少20年，除了公共藝術性，同時重視安全性，一分錢一分貨。