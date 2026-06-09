新北筍王爭霸三峽農友陳國隆奪冠 綠竹筍季開跑邀民眾嚐鮮

新北市政府今天舉辦2026新北筍王爭霸戰暨綠竹筍產季開跑記者會，共有來自16區、100位農友參賽，經品評後本屆冠軍新北筍王由三峽區綠竹筍栽培達人陳國隆奪下。農業局長諶錫輝歡迎民眾在綠竹筍產季至產地食在地、吃當季，享受初夏綠竹筍盛宴。

新北市是全國綠竹筍最大產區，產地涵蓋過半行政區，其中以五股、三峽及八里為大宗。為激勵農友精進栽培技術提升產業競爭力，新北市府今天上午舉辦2026新北筍王爭霸戰，共有來自16區、100名頂尖農友參賽，農友需將當日清晨採收的鮮筍送至會場，透過外觀、色澤、柔嫩度及糖度進行一系列評比。

在評審嚴格品評後，最終由三峽區陳國隆奪得「新北筍王」，而「甜筍王」則由五股區鄭義信獲選。榮獲本屆新北筍王的陳國隆是三峽農友，種植綠竹筍大約9年，平時特別重視田間管理，對於奪得「新北筍王」殊榮，他表示本次拔得頭籌也是傳承家業的重要里程碑，感謝三峽區農會的支持與陪伴。

新北市農業局表示，新北綠竹筍以卓越品質與鮮脆口感享譽全台，今年更推出「星級食材聯名知名餐飲」，將新北健康三寶之一的綠竹筍，與「台北遠東香格里拉館外餐廳-望月樓」、「台北凱達大飯店」、「Junto同新派粵菜」及「饗賓集團-蔬食百匯果然匯」等知名品牌跨域合作，透過名廚巧手開發中式、粵菜及蔬食等創意筍餐，推出期間限定的綠竹筍料理組合，讓本就鮮甜美味的綠竹筍更具特色風味。

農業局不但整合各農會電商平台，讓新北綠竹筍可由產地直接宅配到府，今年6月18日至21日端午節期間更首度與台北SOGO忠孝館合作展售綠竹筍，讓大台北地區民眾輕鬆品嚐最道地的新北美味。另6月27、28日與7月4、5日也將在台北希望廣場舉辦大型展售會，歡迎民眾前來採購頂級綠竹筍。

農業局表示，今年綠竹筍小旅行由三峽、八里、深坑、石碇、平溪等5產區農會辦理共8場次，即日起開放線上報名，包含在地生態及文化介紹、綠竹筍相關知識及食農教育體驗。除深耕食農教育外，農業局也響應淨零永續，開發用老舊綠竹製作的「筍之後」產品，減少廢棄竹材棄置及焚燒產生污染的問題。

新北市農業局代理局長諶錫輝表示，市府持續推動「三生永續」政策，從生產、生活、生態三方面來支持農業永續發展。透過比賽激勵生產、美味料理融入生活、旅遊行程傳達生態教育，最後藉綠竹的循環利用來達到產業永續。歡迎民眾在綠竹筍產季至產地食在地、吃當季，享受綠竹筍盛宴。

農會推出綠竹筍做成的各式美食。記者黃子騰／攝影

三峽區陳國隆奪得新北筍王。記者黃子騰／攝影

綠竹筍製作的各式調理食品。記者黃子騰／攝影

奪得甜筍王的五股區農友鄭義信(右三)。記者黃子騰／攝影

百名農友送至會場進行評鑑的綠竹筍。記者黃子騰／攝影