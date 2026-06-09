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鋒面發威劇烈豪雨來襲 新北市府示警這幾區今晚嚴防強降雨

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
天氣風險公司9日20時至10日8時雨量預報。圖／新北市政府提供
天氣風險公司9日20時至10日8時雨量預報。圖／新北市政府提供

受滯留鋒面影響中央氣象署發布大規模或劇烈豪雨事件，新北市今天晚間至明天上午部分地區雨勢將顯著增強，降雨熱區主要集中於新北市西側、南側及北海岸一帶，新北市府正嚴密監控氣象動態及相關應變準備。呼籲民眾提高警覺注意自身安全。

新北市政府表示，本次受影響之重點區域包含西側及周邊區域之板橋、樹林、鶯歌、新莊、三重、泰山、蘆洲、五股、林口、八里。南側及周邊區域包含三峽、新店、中和、永和、土城。北海岸及東側區域包含淡水、三芝、石門、金山、萬里、汐止。

新北市府提醒，民眾需特別留意短時強降雨可能帶來的視線不良、路面積水等狀況。降雨期間能見度較低，行車請開啟大燈、放慢車速，並保持安全車距，行經易積淹水路段請減速或繞道行駛。機車騎士應嚴防標線打滑，如遇路面積水時勿強行涉水通過。降雨期間請勿前往山區、河邊或海邊從事戶外活動，以防範土石流、落石之危害。請低窪地區居民及店家預先做好防汛準備，檢查居家周邊排水溝渠及進水口是否暢通。

新北市長侯友宜表示，新北市政府各機關及區公所已嚴密監控氣象動態，並做好相關應變準備。市民若遇緊急災情可撥打119或110報案電話，或利用1999市民服務專線進行通報。市府將持續更新最新氣象與防災資訊守護市民安全。

豪雨 新北 石門

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