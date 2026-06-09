影／來新北玩一夏 河海音樂季等超過29場盛事一路嗨到9月

暑假腳步逼近，新北市今天舉行「2026 Fun新北Play一夏」夏季系列活動發布，整合新北市6月至9月超過29場大型活動，不只有河海音樂季、夏至音樂節、福隆沙雕季等活動，還結合山海旅遊、夜間光影、在地文化及親子藝文體驗，從海岸、河濱一路熱鬧到山城，打造新北成為成大型夏日遊樂場。

新北市觀旅局指出，新北市擁有豐富的河濱、海岸、山城與都會景觀，各局處推動的夏季系列活動，豐富多元，包含充滿新北夏日音樂活力的「新北夏至音樂節」、「藝向新北城市共榮—三鶯線通車系列活動」、「新北市河海音樂季」、「新北市生音藝術節」及「新北市永和仲夏夜之夢」等，讓民眾盡情享受音樂浪潮。

還有推廣在地農漁產與特色旅遊的「戀戀雙溪荷所在」、「萬里區山海線旅遊」及「新北海派深澳小卷季」，帶領民眾深入新北在地風景、品味特色美食。

文化體驗方面，包含「烏來觀光季系列活動」、「新北南島文化節」、「新北山客尞尞客庄產業節」及「新北市原住民族聯合文化活動」等，帶領民眾感受新北豐厚的人文底蘊；而「礦山藝術季」及「三峽藍染節」則透過地方藝術與創生，充分展現當地文化與藝術能量。

野柳石光夜訪女王、九份紅燈籠祭及北海潮與火等人氣活動也將登場，透過光影藝術結合山海景觀，打造夏夜觀光亮點；福隆國際沙雕藝術季及八里城市沙雕展今年也與人氣IP合作，推出大型戶外沙雕展覽。

而結合運動與探索體驗的「探旅新北—定向越野活動」及「GOLD TRAIL淘金越野」，帶領民眾穿梭城市與山林，感受戶外奔跑魅力；暑假期間還有觀光工廠輕旅行、兒童藝術節、國際街舞大賽等活動，提供親子及年輕族群多元選擇。

夏季重頭戲「2026新北市河海音樂季」今年更打造四大主題音樂舞台，除了貢寮、淡水與新北大都會公園三場，搭配淡江大橋通車增加八里場，從山海河岸一路延伸至都會河濱，音樂風格橫跨經典復古民歌、新興原創音樂、多元族群樂曲及都會流行歌曲，展現多樣音樂樣貌。

記者會今日也同步公布重量級表演卡司名單，包括MATZKA、芒果醬、血肉果汁機、小男孩樂團等數十組，一起來感受滿滿的夏日河海音樂魅力。

新北市副祕書長龔雅雯表示，新北市擁有山海河城兼具的多元地景，不僅擁有豐富自然景觀，也蘊含深厚歷史人文與都會生活特色，各式活動要讓民眾從白天玩到夜晚，感受新北夏季魅力；今年適逢淡江大橋通車、捷運三鶯線即將完工通車，市府結合鶯歌等地觀光資源推出系列活動，帶動區域觀光發展。