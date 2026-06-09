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水舞嘉年華來了！周六北市錫口碼頭開幕限定 全台唯一橋面、河面共演

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「2026台北水舞嘉年華」本周六在錫口碼頭彩虹橋登場，開幕首場將推出「水火共舞」限定場，除全台唯一「橋面＋河面」雙水舞共演，更結合中低空煙火和噴火龍，搭配英國經典音樂劇「歌劇魅影」音樂及水幕投影，營造沉浸式的劇場氛圍。圖／本報資料照片
「2026台北水舞嘉年華」本周六在錫口碼頭彩虹橋登場，開幕首場將推出「水火共舞」限定場，除全台唯一「橋面＋河面」雙水舞共演，更結合中低空煙火和噴火龍，搭配英國經典音樂劇「歌劇魅影」音樂及水幕投影，營造沉浸式的劇場氛圍。圖／本報資料照片

「2026台北水舞嘉年華」本周六在錫口碼頭彩虹橋登場，開幕首場將推出「水火共舞」限定場，除全台唯一「橋面＋河面」雙水舞共演，更結合中低空煙火和噴火龍，搭配英國經典音樂劇「歌劇魅影」音樂及水幕投影，營造沉浸式的劇場氛圍，讓音樂、光影、水舞共同交織在基隆河畔，為民眾帶來視覺與聽覺雙重饗宴。 

北市觀傳局表示，今年水舞嘉年華為6月13日至27日，每日水舞展演時間分別為18時30分、19時30分、20時30分、21時。6月13日的首場展演，將於19時30分以限定版「水火共舞」揭開活動序幕，6月27日的閉幕日，也將於19時30分推出限定版「水火共舞」。活動現場有大型國際IP氣偶輪番亮相，包括彩虹小馬、Pingu家族裝置物在河岸旁，讓民眾前往打卡拍照，一同留下滿滿回憶。端午連假及假日期間也有YOYO家族藝人與大家互動相見歡，活動天天都精彩。

觀傳局提醒，活動期間周邊將進行階段性交通管制，基四號疏散門、越堤階梯和坡道的進出也將依平假日進行進出動線調整。週五至週日17時至21時30分，包含基四號疏散門、彩虹橋上，以及堤外松山側自麥帥一橋至成美長壽橋自行車道，皆禁止自行車通行。「YouBike饒河疏散門站」也將在該時段暫停營運，請民眾提前規劃路線。

此外，6月13日開幕及6月27日閉幕當天，17時至21時30分周邊道路（松河街、八德路四段部分路段）將實施彈性交管。活動場域交通便利，搭乘捷運至松山站或火車到松山火車站下車後，步行即可抵達基四號疏散門及越堤坡道進入活動會場，觀傳局邀請大家多加利用大眾運輸工具，並跟著現場路線指引，每天晚上一起到基隆河畔，欣賞精采水舞展演，與親朋好友共度浪漫時光。

觀傳局提醒，活動會場全面禁止吸菸，請民眾配合吸菸須至指定吸菸區。另活動期間如遇天候、風勢等不可抗力因素，展演與交管動線將依現場狀況彈性調整，最新資訊請鎖定活動官網。

英國 觀傳局

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