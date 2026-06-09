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包種茶純露、碧螺春茶酒 新北青農讓好茶融入生活

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
青農王盛翔專注的確認茶樹生長狀況。記者黃子騰／翻攝
青農王盛翔專注的確認茶樹生長狀況。記者黃子騰／翻攝

永續發展開創農業新價值，新北青農王盛翔與黃耀寬以永續農業方式種茶，不僅推出低碳茶葉文化體驗，串聯餐旅業者辦理茶葉食農教育，今年更創新研發包種茶純露與碧螺春茶酒-星漩酒，讓新北好茶融入日常。邀請民眾一起體驗新世代永續茶業。

坪林經營「本家茶名坊」的青農王盛翔，曾獲全國機採茶菁技術競賽冠軍，並擔任茶葉產銷班第5班副班長，積極協助茶農取得產銷履歷驗證，王盛翔致力將茶葉導入二、三級產業，開發包種茶純露，讓民眾更便捷的享受包種茶香，並串聯坪林氧森谷花園餐廳及鐵馬樂園打造低碳旅行。同時更與宜蘭、花蓮等地茶農契作帶動茶葉發展，亦長期關懷獨居長者，用愛心回饋地方。

三峽經營「天芳茶行」的青農黃耀寬，曾獲全國紅茶製茶技術亞軍，今年又獲得碧螺春評鑑特等獎，以有機種植茶園守護生態，推廣有機種植及三峽茶葉文化。黃耀寬大力推動全株利用，將修剪茶枝作成肥料，製茶產生的碎茶葉則研磨製成茶粉應用於茶食及各式茶產品，與烘焙業合作碧螺春茶乳捲，以手沖咖啡概念開發柚花碧螺春，為提升茶葉萃取品質，並引進次世代速萃茶飲加工技術，近期更與樹林酒廠合作推出碧螺春茶酒星漩酒，帶動新北茶業升級。

王盛翔表示現代人生活節奏緊湊，期盼透過低碳茶體驗與純露產品，讓大眾在親近自然的同時，也能用茶香舒緩日常的壓力。黃耀寬指出，永續發展是農業的必然趨勢，透過有機栽種與全株利用，不僅能減少環境負擔，更能開創產業新價值。兩人也感謝新北市農業局大力支持製茶設備更新與食農教材設計，讓新北好茶能以更多元、精緻的形式飄香全台。

新北市農業局代理局長諶錫輝表示，青農是新北農業強力的骨幹，為農業發展帶來創新能量，其中茶青農不僅延續新北好茶手藝，更串聯打造地方產業，結合生產、生活及生態的三生農業，市府將持續秉持「農業健康市/式」理念，提供減碳、精緻的在地農業，建構農業、市民及生態共好的永續健康環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王盛翔帶孩子認識茶園，推動永續農業傳承。記者黃子騰／翻攝
王盛翔帶孩子認識茶園，推動永續農業傳承。記者黃子騰／翻攝

青農黃耀寬與樹林酒廠合作推出新品「碧螺春茶酒-星漩酒」。記者黃子騰／翻攝
青農黃耀寬與樹林酒廠合作推出新品「碧螺春茶酒-星漩酒」。記者黃子騰／翻攝

青農黃耀寬製茶仔細確認茶葉萎凋狀況，是製作好茶的關鍵。記者黃子騰／翻攝
青農黃耀寬製茶仔細確認茶葉萎凋狀況，是製作好茶的關鍵。記者黃子騰／翻攝

坪林 茶葉 青農 三峽

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