獲全國模範警察 北市女警過世 家屬代領獎催淚

台北市、新北市警察局昨分別辦警察節慶祝大會，北市中正一分局警務員陳芊雯獲選全國模範警察，四月間難產離世，陳的父母及丈夫代領獎，市長蔣萬安承諾，會對芊雯的女兒提供最完善照顧，陪伴她平安長大。

陳芊雯對警職懷抱熱情，在同事眼中富有正義感、責任心，在勤務繁重單位，總是勇於接受任務和挑戰，獲選為全國模範警察。陳不幸在生產時大量失血，送醫不治。陳的家人昨代為領獎，全場報以熱烈掌聲致上最深敬意，場面令人動容。

北市府金吾獎昨表揚四十名優秀警員及模範警察，蔣萬安宣布金吾獎獎金從一萬元提升至一萬五千元；勤務繁重加成支給上限調升至一點三倍，外勤人員每月增約二千九百一十元；刑事加成提高到八成，每月增約一千九百四十元；補助懷孕女警三千元產前健檢。

為強化公共運輸維安韌性，市府透過第二預備金增強捷運無線電通訊設備，徹底改善地下通訊盲區。

市長侯友宜昨主持新北市警察節大會，侯表示，當前最重要挑戰是防制毒駕，吸毒者在路上橫衝直撞傷害用路人，也容易導致警察追車過程受傷。

警察出身、曾任警政署長的侯友宜致詞時感性地說，警察工作的艱辛與風險非外界能想像，「市民期待你們先學會保護自己，再保護市民」。

侯強調，追擊毒駕守望治安必須有好配備，新北市府去年、今年共編列五億元購買警用汽機車，預計採購三百八十輛汽車、一二八九輛高性能機車，加速汰換老舊及逾齡車輛，以實際行動當警察最堅實後盾。去年已交貨二一七輛汽車、四五八輛機車，今年一六三輛警用汽車及八三一輛高性能機車正陸續驗收交車。