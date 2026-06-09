聽新聞
0:00 / 0:00

獲全國模範警察 北市女警過世 家屬代領獎催淚

聯合報／ 記者李隆揆黃子騰／連線報導
北市模範女警陳芊雯今年四月生產過程離世，她父親（右）昨出席警察節表揚代女兒領獎。記者李隆揆／攝影
北市模範女警陳芊雯今年四月生產過程離世，她父親（右）昨出席警察節表揚代女兒領獎。記者李隆揆／攝影

北市、新北市警察局昨分別辦警察節慶祝大會，北市中正一分局警務員陳芊雯獲選全國模範警察，四月間難產離世，陳的父母及丈夫代領獎，市長蔣萬安承諾，會對芊雯的女兒提供最完善照顧，陪伴她平安長大。

陳芊雯對警職懷抱熱情，在同事眼中富有正義感、責任心，在勤務繁重單位，總是勇於接受任務和挑戰，獲選為全國模範警察。陳不幸在生產時大量失血，送醫不治。陳的家人昨代為領獎，全場報以熱烈掌聲致上最深敬意，場面令人動容。

北市府金吾獎昨表揚四十名優秀警員及模範警察，蔣萬安宣布金吾獎獎金從一萬元提升至一萬五千元；勤務繁重加成支給上限調升至一點三倍，外勤人員每月增約二千九百一十元；刑事加成提高到八成，每月增約一千九百四十元；補助懷孕女警三千元產前健檢。

為強化公共運輸維安韌性，市府透過第二預備金增強捷運無線電通訊設備，徹底改善地下通訊盲區。

市長侯友宜昨主持新北市警察節大會，侯表示，當前最重要挑戰是防制毒駕，吸毒者在路上橫衝直撞傷害用路人，也容易導致警察追車過程受傷。

警察出身、曾任警政署長的侯友宜致詞時感性地說，警察工作的艱辛與風險非外界能想像，「市民期待你們先學會保護自己，再保護市民」。

侯強調，追擊毒駕守望治安必須有好配備，新北市府去年、今年共編列五億元購買警用汽機車，預計採購三百八十輛汽車、一二八九輛高性能機車，加速汰換老舊及逾齡車輛，以實際行動當警察最堅實後盾。去年已交貨二一七輛汽車、四五八輛機車，今年一六三輛警用汽車及八三一輛高性能機車正陸續驗收交車。

女警 北市 蔣萬安

延伸閱讀

檢肅竹聯幫明仁會前會長「京葵」等 刑警獲金吾獎表揚

合歡山中巴翻覆釀16傷 業者遭廢照、營業車輛牌照全吊銷

北市議員籲改善毒駕尿檢流程 蔣萬安：評估他國速檢法

高齡社會防地面師詐騙 新北註記高風險獨老

相關新聞

校內土地公廟改造 串起社區一堂課

提到社區規畫師，許多人以為是具備證照的專業職業，新北市城鄉局表示，社區規畫是透過培力課程，從案例學習發想，集眾人之力，是由下而上的參與公共事務模式。無論是里長、校長或社區發展協會幹部，對地方環境有想法，都能透過提案參與社區改造，再結合市府提供的培訓、輔導與資源協助，讓構想逐步成真。

拆圍牆造綠廊 三重公共服務園區熱島變涼爽

新北二十五年來陸續完成二二三處社區改造，其中三重公共服務園區暨周邊景觀工程以微氣候科學為設計依據，透過拆圍牆、減少混凝土地坪、增加植栽，將區公所、聯合醫院、衛生所、體育館、停車場及公園等公共設施串成連續、通風、可步行的人本綠廊，是以都市設計回應熱島效應的代表案例。

獲全國模範警察 北市女警過世 家屬代領獎催淚

台北市、新北市警察局昨分別辦警察節慶祝大會，北市中正一分局警務員陳芊雯獲選全國模範警察，四月間難產離世，陳的父母及丈夫代領獎，市長蔣萬安承諾，會對芊雯的女兒提供最完善照顧，陪伴她平安長大。

廣角鏡／大南瓜比賽 淡水周五登場

新北淡水南瓜素有口碑，每年五、六月是栗子南瓜產季，市長侯友宜說，淡水南瓜種植面積從二○一二年七公頃，去年成長至七十二公頃，增長超過十倍，市府與農會持續推廣在地特色農產，還有「旅學堂」特色遊程、飯店研發南瓜料理，展現南瓜豐富性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。