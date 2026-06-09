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拆圍牆造綠廊 三重公共服務園區熱島變涼爽

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北三重公共服務園區暨周邊景觀工程透過拆除部分圍牆、串聯綠帶與改善步行環境，打造連續通風的人本綠廊，工程在去年完工。圖／新北市城鄉局提供
新北三重公共服務園區暨周邊景觀工程透過拆除部分圍牆、串聯綠帶與改善步行環境，打造連續通風的人本綠廊，工程在去年完工。圖／新北市城鄉局提供

新北二十五年來陸續完成二二三處社區改造，其中三重公共服務園區暨周邊景觀工程以微氣候科學為設計依據，透過拆圍牆、減少混凝土地坪、增加植栽，將區公所、聯合醫院、衛生所、體育館、停車場及公園等公共設施串成連續、通風、可步行的人本綠廊，是以都市設計回應熱島效應的代表案例。

新北市城鄉局昨辦《共築新北》新書發表暨座談會，發布城鄉風貌計畫二十五年成果。市府副秘書長龔雅雯說，新北幅員遼闊，擁有山、海、河、城等多元地景，為回應不同發展需求啟動城鄉改造，擦亮二十九區特色，社區規畫不僅是空間改造，也展現地方生命力。

三重區公共建築長期以圍牆畫分邊界，人行空間破碎，機車與設施占據街道，熱島效應在密集街廓累積。市府透過減法設計、風環境模擬與綠帶縫合，原本各自獨立的公共設施轉化為連續開放空間，居民就醫、洽公、運動與散步時，能在平整步道上安心移動，在炎熱都市中打造可停留的涼爽路徑。

熱島降溫議題近年受關注，參與三重案的禾拓工程顧問陳彥良說，新北曾推動城市風廊相關計畫，考量三重行政園區因公共設施用地集中、周邊有公園，加上季節風向條件，具備透過空間調整改善微氣候的潛力，可讓風深入街廓帶走熱氣。

「這是一場為城市降溫的科學實驗，也將安心步行及休憩權利還給市民。」禾拓規畫設計顧問主持人許晉誌說，以往景觀工程多著力於公園、綠廊或行道樹，三重案是「打破邊界」，園區內區公所、聯合醫院、衛生所、立體停車場、公園及體育館隸屬不同單位，各有管理界線與圍牆，透過跨單位溝通，將公共設施園區視為一座大公園，拆除部分圍牆與垂直阻隔元素，讓人能穿越、停留，也讓風能通過。

陳彥良指出，三重案透過減少混凝土地坪、增加植栽與喬木，降低地面材料日照曝曬時間，減緩蓄熱與夜間放熱。民眾感覺夏天夜晚仍悶熱，原因之一是白天混凝土、磚牆等人工材料吸熱後，夜間持續釋放熱能；若空間通風條件改善，風帶走熱氣，有助降低體感悶熱。

三重 新北

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