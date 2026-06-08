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大安運動中心溺斃案 北市：防溺偵防系統未發報

中央社／ 台北8日電

北市議員耿葳今天質詢大安運動中心使用防溺偵測系統，卻發生溺斃案。體育局說明，當天案發在角落，系統沒發報。市長蔣萬安允諾加強教育訓練，以人力為主、AI為輔。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員耿葳質詢，2023年重新招標、全面翻修的的大安運動中心，號稱使用泳池防溺偵測系統，日前卻發生泳客溺斃事件，事發時是其他人看到黑影，救生員緊急跳入拉出，但送醫仍不治，本案是設備失靈還是人為疏失。

體育局長游竹萍說，相關人員配置數量、內容都符合規定，相關系統是輔助救生員及早發現進行救援，的確當天案發在角落，系統沒有發報，已請廠商了解如何優化，救生員部分則由司法調查。

耿葳推測，會否因AI介入，人員盯著螢幕看訊息，反而不去看現場，且2023年迄今已3年，應該每天進行使用檢討，怎麼都沒有進行改善，除了廠商、運動中心有責任，市府在監管上也有問題。

蔣萬安說，還是要有救生員巡視，安全維護一定要以這樣的方式為主，AI偵測系統一定只是輔助，針對這個案件，市府會去釐清場域管理方面有沒有什麼特殊狀況。

耿葳說，她擔心以後AI跟人合作的情況會愈來愈多，應該加強人員的教育訓練。蔣萬安說，最主要還是要靠原本的安全人力全神貫注對場域的監視，這才是最重要的，未來會加強員工教育訓練。

國民黨 蔣萬安 北市

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