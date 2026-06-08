北市東區招牌砸傷路人 蔣萬安允檢討巡查機制

台北市議員耿葳今天質詢近日東區招牌掉落砸傷2人事件，要求清查。建管處表示，去年清查列管違規大型廣告物300多件，100多件已拆除；市長蔣萬安允諾檢討巡查機制。

台北市忠孝東路四段附近，6日下午發生一起電信業者招牌掉落砸傷2人事件，建管處表示，將依建築法規定處業者新台幣24萬元罰鍰。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員耿葳質詢時關注事發地點不是人煙稀少地區，若是上下班時間，可能發生重大事件，並憂心還有未爆彈。

台北市建管處長虞積學說，對全市廣告物，就12行政區、重要路段，都有委托廠商對廢棄廣告物巡檢，而以目視檢查是否有安全疑慮，還是有局限性，不是目視就一定能夠判斷。

虞積學也說，大概每年平均收到廣告物掉落的通知約1件到2件。耿葳則認為還有很多黑數，虞積學說，當然。耿葳進一步詢問是否有掌握超過10年、15年、20年大型廣告招牌；虞積學說，去年清查過一次，列管違規大型廣告物有300多件，大概有100多件已拆除改善。

耿葳憂心有的招牌可能放長年，螺絲鬆了卻不知道，要求做專案列管，不希望出了事才檢討；對於全市高人流區域，只要是有潛在危險性大型招牌，全面清查。

虞積學答覆，他本來就打算朝重要道路、重要捷運站周邊、重要商圈，定期進行檢查、管理。

蔣萬安也說，事發當天有指示相關局處，除了外牆檢修有定期公安申報，針對外掛招牌物，檢視目前執行方式、進行精進、即刻做全市盤點，針對有老舊、鬆脫疑慮標的物，即刻限期改善，也會要求業者自主管理，市府則會就目前機制做檢討。