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環境共同監督 汐止區崇德里首創髒亂點通報QR-CODE

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
崇德里首創髒亂點通報處QR-CODE，民眾只要發現髒亂可立即通報。圖／觀天下有線電視提供
崇德里首創髒亂點通報處QR-CODE，民眾只要發現髒亂可立即通報。圖／觀天下有線電視提供

如何讓環境越來越好，汐止區崇德里辦公處在里內的幾個髒亂點，首創設置了髒亂點通報處QR-CODE，民眾如果發現有垃圾或是環境問題，都可以用手機掃描QR-CODE，然後上傳照片及簡單說明情況，里辦公處就能第一時間處理，希望環境維護大家一起來共同監督。

汐止區崇德里有大型社區，也有很多小巷弄的傳統公寓，其中有一處之前許多民眾會亂丟垃圾的地方，經常垃圾越丟越多，所以里辦公處在清除乾淨後，設置了髒亂點通報處QR-CODE，只要發現有環境問題，只要拿出手機掃描，馬上通報，而另一處則是在活動中心與一旁社區的中間點，也設置髒亂點通報處QR-CODE。

崇德里長蘇宏杰提到，本來民眾都會丟垃圾的地方，除了做警告標語提醒會開罰以外，也設置髒亂點通報處QR-CODE，因為發現只要有人丟垃圾，陸續就會一直有人跟著丟，垃圾就會長大變多，所以有QR-CODE讓民眾發現髒亂點時，可以快速通知里辦公處，可以最快速度清理，另外一處則是之前有人餵貓、狗便的情形，就用QR-CODE的方式通報，民眾可以及時告知清理，免得小朋友上下課踩到。

蘇宏杰表示，髒亂點通報處QR-CODE快速通報三步驟，掃描條碼、自動定位、拍照送出完成，好幾年前就已經有用髒亂點通報處QR-CODE，當時的QR-CODE是適應全里內，後來發現民眾在掃描QR-CODE使用電子表單的時候，民眾需要再去輸入地址，民眾可能嫌麻煩就不會去用，後來針對每個地址都有不同的QR-CODE，只要掃描QR-CODE不用再填地址，只要拍照上傳，並告知發生什麼事就可以。

汐止區崇德里環境越來越好，但是整理環境變的乾淨整潔，如何維持下去很重要，所以里辦公處首創設置了髒亂點通報處QR-CODE，而且現在出到2.0版，用google表單的方式，手機掃描就有地點，完成通報後，里辦公處就能第一時間處理，環境維護大家一起來。

汐止

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