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慶祝警察節 汐止區警民捐血345袋「讓愛流動」

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
警察節前夕辦理「讓愛流動」捐血活動，募集員警與在地民眾的熱血。圖／觀天下有線電視提供
警察節前夕辦理「讓愛流動」捐血活動，募集員警與在地民眾的熱血。圖／觀天下有線電視提供

6月15日警察節，汐止警分局提前舉辦慶祝活動，結合警友會汐止辦事處在汐止火車站前舉行「讓愛流動」捐血活動，並且加碼贈送雞蛋、洗衣精、烏梅汁等等，汐止警分局長徐俊生帶頭挽袖捐熱血，活動吸引許多熱心員警及在地民眾一起響應，當天警民合作，共募集了345袋的熱血。

主辦單位今年特別貼心準備了豐富且實用的好禮，包含不沾炒鍋、摺疊旅行袋、攜帶型記憶棉頸枕，還有雞蛋、烏梅汁等等，吸引不少民眾加入排隊捐血行列，當天汐止警分局長徐俊生也帶頭挽袖捐熱血，希望透過活動，讓平時給人嚴肅印象的員警，展現鐵漢柔情的一面。

汐止警分局長徐俊生表示，6/15日是警察節，很感謝汐止警友站主任號召了各所的站長，舉辦非常有意義的活動，希望捐血一袋救人一命，也很感謝到場的民力，還有市民好朋友。

新北警友會汐止辦事處主任陳路得提到，很開心在警察節前夕，集合了義刑中隊、各站站長、警察志工汐止中隊一起舉辦「讓愛流動」捐血活動，慶祝警察節也做愛心。

汐止警分局更在活動會場架設投影設備，全日滾動式播放防詐影片，讓市民在挽袖獻愛心的同時，也能透過大銀幕防範小心詐騙，捐血活動吸引大批熱血員警與在地民眾踴躍響應。

捐血 警察 汐止

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