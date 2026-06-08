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汐止區保長安橋下遊戲區開放 民怨停車一位難求

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
保長安橋下空間吸引家長帶著小孩來玩，不過週邊配套不足，停車位一位難求。圖／觀天下有線電視提供
保長安橋下空間吸引家長帶著小孩來玩，不過週邊配套不足，停車位一位難求。圖／觀天下有線電視提供

汐止區鐵路橋下的保長安橋下空間，每天都吸引不少家長帶著小孩來玩，尤其假日人更多，不過最近有民眾抱怨附近沒有地方停車，停在長興街上被警察開單，本來開開心心來玩，卻苦著臉回家，所以新北市議員白珮茹服務處就召集相關單位人員現場會勘，希望長興街一段能夠開放假日臨時停車，解決問題。

因為位處鐵路橋下不怕日曬雨淋，尤其假日人更多，不過附近沒有地方停車引起不少民怨，緊鄰的汐止福德祠保興宮首當其衝，因為不少人會停在廟旁的長興街一段，結果本來開開心心帶著孩子出來玩，卻收到紅單，心情大受影響。

汐止福德祠主委蘇文進表示，希望能夠假日開放臨時停車，因為鐵路橋下遊戲場就是提供親子，家長帶著孩子來玩，車子要停在那裡，本來大家很開心來玩，結果每個人都被開單，臭著臉回去，也會影響他們再來的意願。

長安里長楊清風說，現在每到例假日都很多人，很多外地人開車過來，但因為週邊配套不足，停車位一位難求，只是大家有地方就停，有民眾檢舉警察來開單，導致汽車、機車無一倖免都被開單，本來都是懷著開心的心情帶小孩來玩，結果每個人領了一張紅單回去，都繃著臉，對地方或是對廟方也產生質疑，以為是廟去檢舉，造成地方非常大的困擾，所以透過議員白珮茹服務處辦理會勘，希望例假日在長安國小圍牆外，從早上九點到下午六點開放停車。

新北市議員白珮茹服務處秘書林昱汝提到，會勘後決議針對長安國小兩側，在廟宇側會立桿，有可能平日也可以有時段性開放停車，至於學校側因為有考量到學童上放學跟通行安全，希望在兼顧安全與方便的前提下，在例假日立桿、開放部分時段臨停。

白珮茹 汐止

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