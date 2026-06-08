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淡水區崁頂里歡慶端午 養生五穀粽飄香凝聚社區情誼
一年一度的端午節即將到來，為了歡慶佳節，新北市淡水區最大里的崁頂里在亞東科技大學淡水校區舉辦端午節慶祝趣味活動，由崁頂里辦公室主辦、亞東科大創新育成及技轉中心協辦，吸引將近五百位里民共襄盛舉，現場洋溢濃厚節慶氛圍，熱鬧非凡。
崁頂里長吳庭岳表示，今年的端午節活動除了延續往年備受期待的傳統包肉粽環節，更特別融入了「健康養生」與「團隊合作」的核心理念。搭配健康主題，所使用的肉粽是美味的養生粽，特別請淡水知名惠姐的店主廚惠姐，親自來教大家包粽子，為了讓大家吃得安心又健康，內餡米飯特別選用了高營養價值的「養生五穀米」，讓里民在享受傳統美味的同時，也能兼顧身體健康。
除了傳統美味，今年活動的一大亮點為首度增設的「神仙太乙膏DIY」漢方草本手作課程。吳庭岳里長指出，考量到夏季蚊蟲，里辦公處特別規劃這項實用課程，帶領民眾認識並調配不同的中藥材，親手製作傳統中藥古方「神仙太乙膏」。此藥膏製成後可供里民隨身攜帶，在日常遭遇蚊蟲叮咬時塗抹，深受現場大小朋友的喜愛，不僅大力推廣了健康飲食與民俗文化，更進一步凝聚了崁頂里鄰里間的深厚情誼，共同度過了一個既健康又充實的端午佳節。
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