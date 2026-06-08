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台2線東北角照明改善工程開工 提升夜間交通安全

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
台2線照明改善工程開工，希望藉由完善照明設施，提升道路能見度，提供民眾更安全的通行環境。圖／觀天下有線電視提供
台2線照明改善工程開工，希望藉由完善照明設施，提升道路能見度，提供民眾更安全的通行環境。圖／觀天下有線電視提供

為改善台2線東北角自行車道及沿線高事故風險路段夜間照明不足問題，新北市瑞芳區公所推動照明改善工程，今(8)日在深澳福壽宮舉行開工祈福典禮，祈求工程施工順利、人員平安。工程完成後將增設照明設施，提升道路能見度及夜間通行安全，降低交通事故風險，並優化東北角觀光遊憩環境，打造更安全友善的交通空間。

台2線為東北角重要聯外道路，車流量大，部分路段夜間照明不足，影響行車視線與安全。為回應地方需求，特別規劃辦理路燈增設工程，希望藉由完善照明設施，提升道路能見度，提供民眾更安全的通行環境。

立法委員廖先翔表示，地方長期關心台2線夜間照明問題，感謝公所積極推動改善工程，未來路燈完成設置後，不僅有助於提升交通安全，也能讓居民夜間出入更加安心，降低交通事故發生風險。

瑞芳區長楊勝閔表示，台2線是東北角重要交通及觀光路線，也是居民日常通行及遊客往來的重要道路。部分路段因夜間照明不足，影響行車視線及安全，因此公所積極向中央及市府爭取經費辦理改善工程，希望透過增設照明設施，提高道路能見度，降低交通事故風險，提供更安全的通行環境。

深澳里長賴孟宏表示，這項工程是深澳、南雅、鼻頭、濂洞、濂新、瑞濱及海濱等七里在市長行動治理座談會中共同提出的建議案，感謝立法委員廖先翔、市議員林裔綺及市府團隊協助爭取經費與推動工程。未來照明改善完成後，將有效提升居民及遊客夜間通行安全，也有助於帶動地方觀光發展。

市議員林裔綺指出，工程總經費約2,999萬元，由交通部公路局北區養護工程分局補助2,000萬元，新北市養護工程處補助1,000萬元，預計11月完工。工程完成後將改善台2線東北角沿線夜間照明品質，提升交通安全與觀光服務功能，打造更安全友善的道路環境。

瑞芳 深澳

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