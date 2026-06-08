天價？蔣萬安設置路口遮陽傘挨轟太貴 都發局：增加許多特殊功能

因應夏日高溫，北市府今年將在五處路口示範設置遮陽設施，不過遭質疑天價，國民黨議員耿葳今市政總質詢時質疑，指過去北市府在河濱公園曾設置固定式遮陽設備，十五年前一處造價8百萬元，投影面積有350平方公尺；現市府要在路口設遮陽傘，一處投影僅20平方公尺，竟造價要621萬元，質疑太貴、天價。

蔣萬安答詢表示，據他了解，都發局當初規畫設計，考量的東西很多，不僅要有遮陽效果，還有考量公共藝術、城市美學，甚至未來使用期限規畫20年使用，達到長期永續目標，與一般可能維持兩年不一樣，因考量安全性、耐用性等，投入比較多的經費。

北市議員耿葳今天市政總質詢表示，北市府要在路口設置遮陽傘是很好政策，不過過去水利處在河濱公園設置有一處八百萬造價的遮陽設備，投影面積廣達350平方公尺，但現在市府要新設的路口遮陽傘，一處投影面積僅20平方公尺，投影面積不到一半，但造價卻是平常工程費用的三倍？

北市都發局長簡瑟芳表示，當然當初考量種樹是最好，但因路口視線考量無法種樹下，都發局也有思考過採用韓國的遮陽傘，但後來認為要設置在信義區，應結合公共藝術形式，所以設計上，遮陽的角度整體造型緣故，施工鋼板的製作要用手工打造，會比較費工，未來也會有一些特殊功能，如照明、燈光意象等，加上因固定式，要求必須耐七級陣風，還有希望可以耐用20年。