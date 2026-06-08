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綠提案要求侯友宜到議會專案報告 開會人數不足流會

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會藍綠兩黨今天為了新北市長侯友宜要不要到議會專案報告交火。記者葉德正／攝影
新北市議會藍綠兩黨今天為了新北市長侯友宜要不要到議會專案報告交火。記者葉德正／攝影

新北市議會民進黨團今在議會大會提案開臨時會，要求新北市長侯友宜針對日前宣布的敬老卡政策、營養午餐教師指導費、鄰長交通補助費等政策到議會專案報告，但國民黨議員反對，藍綠在議會交火，最後進入表決，清點人數時，藍營議員集體退席，最後現場只有31人，未達過半33人要求，臨時會流會。

國民黨議員劉美芳發言指出，擴大敬老卡使用範圍並非近期才被提出，去年6月17日國民黨團曾在議會質詢要求擴大敬老卡使用範圍，當時侯友宜並未給予明確答覆，同年民進黨議員許昭興、黃淑君、李宇翔等人也曾提出相關建議，侯友宜當時承諾隔年提出報告，侯反而對民進黨議員比較好有給予承諾。

劉美芳表示，長期以來議員總質詢都是民進黨先，之後才輪到國民黨團，市長勢必要聽取多方意見才能做決定，最後的回應與承諾才會出現在國民黨質詢階段，這是時間差誤會。

她認為，敬老卡擴大使用及營養午餐補助都是好事情，應該獲得朝野共同支持，他這樣聽起來，「難道民進黨團有反對嗎？」。

民進黨議員張嘉玲則表示，無論國民黨、民進黨或民眾黨，都認同敬老卡政策立意良善，這是各黨派最大的共識，擴大使用範圍牽涉評估報告、財務規畫及執行細節，相當複雜，希望市長與各局處首長能透過公開說明，向議員及市民完整交代政策內容。

張嘉玲說，許多議員長期在基層替市府說明政策，也常被民眾詢問敬老卡點數累積機制及何時上路等問題，但相關內容並非議員能代替市府解釋，因此認為透過專案報告及議會直播，讓市長親自向市民說明政策理念與規畫，是相當好的機會。

她表示，希望市府能藉由公開報告向外界完整說明，這麼好的政策，透過直播讓市民了解，光環也是給市府、給市長，市府不需要太抗拒。

侯友宜 敬老卡 李宇翔

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