綠提案要求侯友宜到議會專案報告 開會人數不足流會

新北市議會民進黨團今在議會大會提案開臨時會，要求新北市長侯友宜針對日前宣布的敬老卡政策、營養午餐教師指導費、鄰長交通補助費等政策到議會專案報告，但國民黨議員反對，藍綠在議會交火，最後進入表決，清點人數時，藍營議員集體退席，最後現場只有31人，未達過半33人要求，臨時會流會。

國民黨議員劉美芳發言指出，擴大敬老卡使用範圍並非近期才被提出，去年6月17日國民黨團曾在議會質詢要求擴大敬老卡使用範圍，當時侯友宜並未給予明確答覆，同年民進黨議員許昭興、黃淑君、李宇翔等人也曾提出相關建議，侯友宜當時承諾隔年提出報告，侯反而對民進黨議員比較好有給予承諾。

劉美芳表示，長期以來議員總質詢都是民進黨先，之後才輪到國民黨團，市長勢必要聽取多方意見才能做決定，最後的回應與承諾才會出現在國民黨質詢階段，這是時間差誤會。

她認為，敬老卡擴大使用及營養午餐補助都是好事情，應該獲得朝野共同支持，他這樣聽起來，「難道民進黨團有反對嗎？」。

民進黨議員張嘉玲則表示，無論國民黨、民進黨或民眾黨，都認同敬老卡政策立意良善，這是各黨派最大的共識，擴大使用範圍牽涉評估報告、財務規畫及執行細節，相當複雜，希望市長與各局處首長能透過公開說明，向議員及市民完整交代政策內容。

張嘉玲說，許多議員長期在基層替市府說明政策，也常被民眾詢問敬老卡點數累積機制及何時上路等問題，但相關內容並非議員能代替市府解釋，因此認為透過專案報告及議會直播，讓市長親自向市民說明政策理念與規畫，是相當好的機會。

她表示，希望市府能藉由公開報告向外界完整說明，這麼好的政策，透過直播讓市民了解，光環也是給市府、給市長，市府不需要太抗拒。