三重公共服務園區打開圍牆導風降溫 改造回應熱島效應

新北市城鄉局今天舉辦「共築新北」新書發表暨座談會，回顧城鄉風貌計畫25年成果。其中，三重公共服務園區暨周邊景觀整備工程以微氣候科學作為設計依據，透過拆除圍牆、減少混凝土地坪、增加植栽與喬木，將區公所、聯合醫院、衛生所、體育館、停車場及公園等公共設施串聯成連續、通風、可步行的人本綠廊，成為新北以都市設計回應熱島效應的代表案例。

三重區公共建築長期以圍牆畫分邊界，人行空間破碎，機車與設施占據街道，熱島效應也在密集街廓中累積。市府透過減法設計、風環境模擬與綠帶縫合，讓原本各自獨立的公共設施轉化為連續開放空間，居民就醫、洽公、運動與散步時，能在平整步道上安心移動，也能在炎熱都市中找到可停留的涼爽路徑。

參與三重公共服務園區案的禾拓工程顧問陳彥良表示，熱島降溫並非近年才開始討論，新北過去曾推動城市風廊相關計畫，當時即注意到三重行政園區因公共設施用地集中、周邊有公園，加上季節風風向條件，具備透過空間調整改善微氣候的潛力，可讓風更深入都市街廓，協助帶走熱氣。

陳彥良說，過去景觀工程多著力於公園、綠廊或行道樹，但三重案更重要的是「打破邊界」。園區內包含區公所、聯合醫院、衛生所、立體停車場、公園及體育館等不同單位，各自有管理界線與圍牆。這次透過跨單位溝通，將公共設施園區視為一座大公園，拆除部分圍牆與垂直阻隔元素，讓人能穿越、停留，也讓風能通過。

他指出，三重案透過減少混凝土地坪、增加植栽與喬木，降低地面材料直接受日照曝曬的時間，進而減緩蓄熱與夜間放熱。許多民眾感覺夏天夜晚仍悶熱，原因之一就是白天混凝土、磚牆等人工材料吸熱後，夜間持續釋放熱能；若空間通風條件改善，風能帶走熱氣，也有助降低體感悶熱。

陳彥良表示，近年市府也持續討論類似行政園區的公共空間整合，因早期台北縣時期不少機關用地集中配置，例如中和、永和等地，也有區公所、市場、活動中心、衛生所、警察局等公共設施相鄰。若能從公有土地優先著手，打開原本壁壘分明的邊界，在不影響管理的前提下釋出公共性，不僅能創造更多開放空間，也有助通風、降溫與都市綠化。

禾拓規劃設計顧問主持人許晉誌在「共築新北」中也指出，三重案不僅是一場為城市降溫的科學實驗，更是將安心步行及休憩的權利還給市民。城鄉局表示，未來也將延續城鄉風貌計畫累積的經驗，結合專業團隊、在地社區與居民參與，形塑兼顧人本、韌性與地方特色的新北城市風貌。