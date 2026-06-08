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侯友宜總質詢放利多 綠議員要求侯赴議會專案報告

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會今天藍綠交鋒，對新北市長侯友宜要不要到議會專案報告互不相讓。記者葉德正／攝影
新北市議會今天藍綠交鋒，對新北市長侯友宜要不要到議會專案報告互不相讓。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜日前在議會總質詢期間，釋出敬老卡300點現金化政策，另有鄰長交通補助費、教師指導費等，議會民進黨團今天定期會最後一天，提案要求加開臨時會，要求侯友宜針對近期宣布的敬老愛心卡擴大使用、營養午餐補助等多項福利政策進行專案報告，藍綠雙方互不相讓，議長只好裁定中場休息。

今天會議開始，民進黨團總召陳永福就要求先討論臨時會內容，不過國民黨團書記長陳儀君認為今天已有既定議程，要該先完成議案，再來討論民進黨臨時提案內容，雙方互不相讓，陳永福批「不要當我瘋子」、陳儀君回「只是依程序進行」。

民進黨議員卓冠廷表示，過去三年不少議員提出營養午餐免費、鄰長補助及敬老福利等建議時，市府都以「沒錢」回應，如今在選舉年卻突然宣布推動，令人質疑政策轉彎原因，「蘇巧慧提出政見後，怎麼通通都有錢了？」認為相關問題非局處首長能夠回答，應由侯友宜親自到議會說明。

民進黨議員黃淑君則以特殊教育經費為例指出，教育局原規畫提高特教班教材及事務費，卻因財源有限縮減幅度，質疑市府一方面宣示多項福利政策，另一方面卻對既有教育需求喊窮，要求在總預算送議會前先說清楚資源配置。

民進黨議員廖宜琨表示，自己與多名議員早在去年便持續爭取敬老愛心卡擴大使用，相關議題討論已久，如今卻選在國民黨團總質詢期間宣布政策，讓其他長期關注議員感受複雜，也希望市府說明財源不足與技術問題為何突然獲得解決。

無黨籍議員蘇泓欽則說，許多無黨籍、民進黨議員提出敬老卡擴大使用、鄰長交通補助等建議時，市府總是表示研議中，但國民黨議員質詢後卻迅速拍板，不要只對自己黨的議員比較偏心，不過他認為書面報告即可。

國民黨議員林金結表示，相關政策都可依照議事程序充分討論，若無共識再進行表決，沒有必要為此額外召開臨時會。他直言距離選舉僅剩5個多月，每一天都很重要，與其開會不如回地方服務選民。

國民黨議員江怡臻則說，相關福利政策並非國民黨首度提出，而是歷來不分黨派議員共同爭取的成果，侯友宜宣布政策時也感謝各黨派議員努力，呼籲民進黨團不要太吃醋。她也說，中央修法後地方財源增加，新北市才有更多空間推動福利及建設，希望各界也能共同爭取中央提高補助。

民眾黨議員陳世軒則認為，既然市府已宣布推動相關政策，就應把財源及執行方式說清楚，給侯市府再一次機會向市民說明，強調政策不能只是畫大餅，必須對外界負責。

侯友宜 議員 國民黨團 2026九合一選舉

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