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「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

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北市議員籲改善毒駕尿檢流程 蔣萬安：評估他國速檢法

中央社／ 台北8日電

毒駕事件頻傳，台北市議員徐弘庭今天表示，預防性羈押成功比例低，建議改善尿檢速度和流程；台北市長蔣萬安說，會參考他國快速檢測做法並進行評估。

台北市議會下午進行市政總質詢，國民黨市議員徐弘庭表示，毒駕案件頻傳，彰化毒駕男開車衝撞派出所長導致雙腳骨折，但彰化地院駁回羈押聲請，質疑此情形是否合理。

蔣萬安表示，北市已表態全力支持加重刑罰，並提高地方檢測量能，警察局緊急採購5000劑篩劑，希望在源頭做好把關和重罰。關於預防性羈押，實務上必須考慮許多必要性，若未來透過修法有明確標準，讓院檢都能依循，會比較能夠落實。

台北市警察局長林炎田表示，檢方有採納北市警方意見，檢方聲押4件，法院都裁押，等同檢方幾乎百分百支持警方作為。

徐弘庭說，為檢視毒駕購買試劑，但為何有快篩陽的證據仍無法押人，因為快篩只能做簡易初判，後續檢驗才是重點，若尿液檢驗需1至1.5個月，又何需預防性羈押，若尿檢速件成本需花費新台幣十餘萬元，耗廢社會成本。

徐弘庭表示，北市今年首季已使用3成以上檢驗經費，估計年底前將短絀，北市是否能自行成立檢驗中心，或是請中央成立速件檢驗中心，應改善檢驗流程和加快檢驗速度，讓基層員警好做事。

林炎田表示，明年已編列尿液檢驗相關經費2600萬元，全國大概都會碰到類似經費問題。

蔣萬安則請警察局進行評估，可參考其他國家的快速檢測做法，相關採購成本較現行高，若能快速且達到預防性羈押目的，確實值得參考。

毒駕 蔣萬安 徐弘庭

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