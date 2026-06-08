淡水栗子南瓜產季來臨 新北舉辦全國大南瓜比賽

新北市政府因應栗子南瓜產季，今天舉辦淡水南瓜暨全國大南瓜比賽宣傳記者會，新北市長侯友宜會中邀請民眾來淡水暢遊淡江大橋，以及品嚐北海岸的南瓜農產品及南瓜大餐。

新北市農業局表示，南瓜種植面積達165公頃，產量達2158公噸，種植面積及產量皆為北台灣第一。其中以淡水為最大產地，南瓜種植面積72公頃，產量也達1159公噸，已成為淡水代表性農產。

由於正值5、6月是栗子南瓜產季，市府為促銷南瓜，今天舉辦淡水南瓜暨全國大南瓜比賽宣傳記者會，現場展示各種南瓜農產品，希望透過創意活動及多元行銷管道吸引民眾感受南瓜魅力。

侯友宜表示，將於6月12日在淡水金色水岸舉辦全國大南瓜比賽，同時，也串聯在地業者推出南瓜特色美食及主題小旅行，歡迎民眾到淡水看南瓜比賽、暢遊淡江大橋，品嘗美味的南瓜大餐。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，淡水區農會從103年起積極投入研發，至今共推出13款南瓜系列商品，今年還推出南瓜加工新品，以及和在地19家農場、餐廳與旅宿業者合作，共同推出限定南瓜料理、DIY體驗與遊程，歡迎民眾到淡水品嘗在地好滋味。

農業局表示，市府於6月13、14日在淡水金色水岸辦理展售會，現場將展示「全國最重」大南瓜，還有農產市集、南瓜DIY體驗與青農食農講座等活動。民眾只要完成指定任務，即可領取100元的新北幣合作店家優惠券，可在7月31日前到指定合作商家使用。