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新北試辦人行道遮陽傘 蔣萬安：北市今年夏天施作

中央社／ 台北8日電

北市議員簡舒培質疑城市遮蔭設備攸關民生，新北市早已試辦「人行道遮陽傘」，台北市喊2年依然零進度。台北市長蔣萬安今天表示，已完成設計，今年夏天會在示範點施作。

民進黨台北市議員簡舒培透過臉書表示，台灣這幾年夏天氣溫動輒攝氏37度、38度，設置城市遮蔭設備，讓行人在等紅綠燈時不被曬暈，完全攸關民生的正經事，相信沒有人會反對。但不解滿手資源的台北市，不僅做得比人慢，造價還比人貴。

簡舒培表示，新北早已試辦「人行道遮陽傘」，台北市喊2年依然零進度，並質疑新北市自動傘造價新台幣90萬元，台北市固定式竟要620萬元。

蔣萬安今天赴台北市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪，被問到民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出「大台北天際線」想法，民眾黨前主席柯文哲說不知道天際線定義為何。蔣萬安說，對於各界建議持開放態度，前提是要了解問題，提出具體解方，讓所有市民了解、聽得懂。

針對人行道遮陽傘，蔣萬安則表示，今年夏天會在示範點進行施作，不管施作期程、價格、安全性等經過專家共同審查，整體兼顧美觀、安全、耐用性。

都發局則發布新聞稿表示，「2年0進度」、「一座要620萬」等指控均非事實，今年夏天就將完成示範點施工設置，單座價格為146萬元，包含傘體成本及機電照明排水等附屬設施，採客製化設計、著重防風抗震的安全性與使用年限。

蔣萬安 人行道 新北

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