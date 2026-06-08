捷運三鶯線履勘完成 待營運許可即通車

照片取自新北市政府

新北捷運三鶯線於7日完成履勘，經交通部履勘委員會確認，營運前須改善事項共計4項，新北捷運工程局、新北捷運公司將儘速調整，在確認全數完成並符合營運要件後，將立刻向交通部申請營運許可，待取得許可後就能通車，全力朝今年中通車目標邁進。

新北捷運工程局長李政安表示，中央與地方全力推動三鶯線通車，4/26新北市府完成初勘後，5/14報請交通部辦理履勘，5/28舉行履勘前置會議，並於7日進行履勘，由交通部路政及道安司長吳東凌擔任召集人，邀集國內9位頂尖的專家學者，針對三鶯線進行全面性檢查，分為土建、機電及營運三組，包含文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。

捷運局長李政安說明，現場模擬演練於LB03長壽山站至LB04橫溪站間，進行「列車無法行駛，乘客受傷需緊急救援」模擬情境，儘管下大雷雨，新北捷運公司第一線運務與維修人員模擬流程，執行相關緊急應變措施，經委員檢視旅客動線、行控中心通報機制及流程操作皆順暢，並即時排除模擬事故，營運人員專業技能已符合營運需求。

李政安局長詳細說明，三鶯線履勘作業，經委員共識結論為：「營運前須改善事項」4項、「一般注意改善事項」6項、「後續建議改善事項」5項。針對履勘委員提出的各項建議，捷運局及捷運公司將儘速執行，在確認營運前須改善事項完成後，將儘速報請交通部核發營運許可，取得後就能通車。

新北捷運工程局補充，三鶯線是全台最大的捷運統包工程，也是新北第一個自辦的中運量捷運系統，全長14.29公里，串聯土城、三峽及鶯歌，能轉乘板南線與臺鐵，通車後能有效帶動三鶯地區的發展，並提升觀光效益，而新北市境內捷運通車總里程也將突破百公里，是全國捷運里程數第一名的城市。

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