照片取自新北市政府

新北市年度春夏觀光盛事「2026碧潭水舞季－舞力泉High」自開幕以來，吸引眾多民眾前往碧潭欣賞夢幻水舞與絢麗夜景，成為今夏最受歡迎的夜間旅遊活動之一。活動即將於6月14日圓滿落幕，新北市政府觀光旅遊局特別規劃閉幕限定演出，除了精彩水舞展演外，特別邀請「2026誠品青春博覽會」獲獎舞團帶來青春熱力演出，並於晚間8時施放璀璨煙火，邀請民眾把握最後機會，一同見證碧潭水舞季最精彩的壓軸時刻。

今年碧潭水舞以「舞力泉High」為主軸，結合水舞、音樂、燈光及雷射光雕效果，打造兼具科技感與娛樂性的水岸夜間盛會。活動最後兩週特別安排4首特色展演曲目輪番演出，融合流行音樂、在地創作與主題式編排，透過不同節奏與水型變化展現多元風貌。其中包含國際熱門歌曲《Golden》、《APT.》，以及新店在地團體「聲動樂團」特別改編創作的專屬展演曲目，搭配燈光、水舞與雷射效果，讓民眾每半小時都能欣賞不同風格的視覺饗宴，每次到訪都能感受不一樣的驚喜。此外，今年首度推出「水上LED發光地磚拍照體驗」，開放民眾登上平時僅供演出的水上舞台，以絢麗水舞及碧潭吊橋為背景，留下專屬夏日回憶。體驗場次僅剩6月13日最後一場，相關報名資訊已公布於新北市觀光旅遊網，邀請民眾把握難得機會，拍下限定版水岸美照。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，活動最終週末同樣精彩不間斷！6月14日將攜手裕隆城推出跨域聯動活動，邀請參與「2026誠品青春博覽會」的優秀舞團，自下午5時30分起於碧潭東岸廣場接力演出。其中包括由11至14歲熱愛舞蹈女孩組成的「Savage Girls」、活躍於各大賽事及演出活動的冠軍團隊「水煮蛋1.0」，以及由一群熱愛表演年輕人組成的「The SE7EN．七大洋」，透過青春洋溢的舞蹈演出展現新世代活力與創意，讓碧潭化身最熱鬧的青春大舞廳。

為迎接活動最終章，6月14日晚間8時將施放閉幕煙火，璀璨煙火與水舞光影相互輝映，呈現空中與水面交織的華麗共演，為今年碧潭水舞季畫下最燦爛的句點。除了精彩展演內容外，周邊商圈、餐飲及旅宿業者也推出多項優惠活動，包括碧潭餐飲遊憩區、DCC碧潭廣場、裕隆城及烏來觀光發展協會等皆規劃相關優惠方案，邀請民眾白天走訪周邊景點、品嚐美食，夜晚再到碧潭欣賞水舞與煙火盛宴，享受完整的一日水岸遊程。誠摯邀請民眾把握活動最後倒數時光，前來碧潭感受音樂、水舞、燈光與煙火交織的迷人魅力，為今年夏天留下最難忘的美好回憶。

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