拍板免費搭公車！響應922世界無車日 蔣萬安：當天全市公車免刷卡

台北市長蔣萬安今赴市議會總質詢，北市議員陳炳甫再拋出9月22日的世界無車日，應該要推出免費搭乘大眾運輸，以達到鼓勵和宣示意義。蔣萬安當場允諾，當天全市不用刷卡就能免費搭公車，同時也和公車業者談好加開班次，鼓勵大眾搭乘綠運輸。

陳炳甫說，之前曾赴北歐考察時，在搭乘公車時，正準備上車刷卡，司機就說今天是922世界無車日當天免費搭乘。反觀，台北市以往都只有舉辦活動、封街，有時候當天碰到平日，內科上班人車多就將活動改到周末，未來如果參加國際論壇，台北市難不成要報告當天只有請喝咖啡、封街舉辦活動？

他說，在5月中旬時和其他議員也有提議無車日要大眾運輸免費，當初市府覺得捷運、公車一天費用高，一天不能太多預算考量，「但無車日不應該就要宣示動作意義？」如果捷運費用高，那至少可以公車優先，「北市府就有補貼公車運費差額，如果不是全市也可以是通勤專車，至少要有宣示意義。」

蔣萬安允諾，會在922世界無車日當天規畫，全台北市搭乘公車免費，確實需要有宣示意義做法，不管在未來國際論壇，或是讓民眾有感，以提升多搭乘綠運輸的效果。

蔣萬安也說，當天會加強宣傳免刷卡、免費搭公車，目前也跟業者談好加開班次，避免萬一太多人搭乘而擠不上公車的狀況，整體配套會規畫好，鼓勵大眾綠運輸重要性。

陳炳甫補充，922當天就把刷卡機貼起來，如此也不需要後台改寫程式，至於拆帳部分就花點心思，最重要是讓市民感受到無車日的重要性。