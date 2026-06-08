快訊

雨勢升級！氣象署17時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業

影／以色列、伊朗停火破裂！24小時內輪流射飛彈 不甩川普喊收手

日職／連兩場優質先後降二軍 徐若熙最快18日重返一軍

聽新聞
0:00 / 0:00

拍板免費搭公車！響應922世界無車日 蔣萬安：當天全市公車免刷卡

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
蔣萬安允諾，會在922世界無車日當天規畫，全台北市搭乘公車免費。圖／擷取自網路
蔣萬安允諾，會在922世界無車日當天規畫，全台北市搭乘公車免費。圖／擷取自網路

台北市長蔣萬安今赴市議會總質詢，北市議員陳炳甫再拋出9月22日的世界無車日，應該要推出免費搭乘大眾運輸，以達到鼓勵和宣示意義。蔣萬安當場允諾，當天全市不用刷卡就能免費搭公車，同時也和公車業者談好加開班次，鼓勵大眾搭乘綠運輸。

陳炳甫說，之前曾赴北歐考察時，在搭乘公車時，正準備上車刷卡，司機就說今天是922世界無車日當天免費搭乘。反觀，台北市以往都只有舉辦活動、封街，有時候當天碰到平日，內科上班人車多就將活動改到周末，未來如果參加國際論壇，台北市難不成要報告當天只有請喝咖啡、封街舉辦活動？

他說，在5月中旬時和其他議員也有提議無車日要大眾運輸免費，當初市府覺得捷運、公車一天費用高，一天不能太多預算考量，「但無車日不應該就要宣示動作意義？」如果捷運費用高，那至少可以公車優先，「北市府就有補貼公車運費差額，如果不是全市也可以是通勤專車，至少要有宣示意義。」

蔣萬安允諾，會在922世界無車日當天規畫，全台北市搭乘公車免費，確實需要有宣示意義做法，不管在未來國際論壇，或是讓民眾有感，以提升多搭乘綠運輸的效果。

蔣萬安也說，當天會加強宣傳免刷卡、免費搭公車，目前也跟業者談好加開班次，避免萬一太多人搭乘而擠不上公車的狀況，整體配套會規畫好，鼓勵大眾綠運輸重要性。

陳炳甫補充，922當天就把刷卡機貼起來，如此也不需要後台改寫程式，至於拆帳部分就花點心思，最重要是讓市民感受到無車日的重要性。

蔣萬安 公車 陳炳甫

延伸閱讀

遭指大縱走無改變 北市府：可詳覽113年導覽手冊

【重磅快評】蔣市府政治攻防？高市府早開啟選戰模式了

綠打人設戰「蔣稿機」林奕華曝蔣萬安：其實他點子很多

畢業前熱血開跑！屏中生跑12公里上學「邊跑邊吐」 好友騎單車跟拍爆紅

相關新聞

全國最大南瓜比賽周末登場 侯友宜邀民眾來淡水看南瓜吃大餐

新北市長侯友宜今出席淡水南瓜暨全國大南瓜比賽宣傳記者會，感謝在地農民、農會及業者為新北農產推廣努力。侯友宜表示淡水南瓜種植面積從7公頃成長為72公頃增加超過10倍，市府與各區農會將持續推動在地特色農產，把當季健康推廣給民眾。

拍板免費搭公車！響應922世界無車日 蔣萬安：當天全市公車免刷卡

台北市長蔣萬安今赴市議會總質詢，北市議員陳炳甫再拋出9月22日的世界無車日，應該要推出免費搭乘大眾運輸，以達到鼓勵和宣示意義。蔣萬安當場允諾，當天全市不用刷卡就能免費搭公車，同時也和公車業者談好加開班次，鼓勵大眾搭乘綠運輸。

與青年戰將合拍形象照 李四川快問快答曝「反差萌」

國民黨新北市長參選人李四川今天與最新提名的黨籍議員參選人合拍定裝照，多位八年級戰將，展現年輕世代與李四川共同為市民打拚的信念，李四川也延續「工程職人」本色，手拿鐵鎚、身著反光背心、頭戴工程帽，象徵不分顏色、為新北拚建設；參選人們在現場也跟李四川玩起快問快答，李四川逗趣又直白的回應，展現與工程專業形象不同的「反差萌」。

新北市投5億汰換警車嚴打毒駕 侯友宜：保護市民前先保護好自己

新北市警局與新北市警察之友會今天舉辦警察節慶祝大會，市長侯友宜致詞時表示，新北市近2年編列5億元購買警用汽車及機車。去年已經交貨217輛警車及458輛警用機車投入執勤。侯友宜也呼籲警員保護好自身安全，持續打擊毒駕守護新北市治安。

新北捷運三鶯線履勘4項缺失 侯友宜：有信心改善完畢年中通車

新北捷運三鶯線昨天履勘，交通部履勘委員會指出有4項缺失營運前須改善。新北市長侯友宜今天表示，會在短期內將這4項缺失改善完畢報給交通部，期待今年年中能得到交通部的營運許可順利的通車試營運，有信心今年年中可以完成三鶯線通車。

北市女警產後血崩猝逝 家屬出席代領金吾獎場面動容

北市府金吾獎今頒獎表揚40位優秀員警及模範警察，其中中正一分局警務員陳芊雯獲獎肯定卻因產後血崩離世，其家屬出席典禮代領獎，現場氣氛溫馨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。