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北市驗端午節食品85件 1件花生粉黃麴毒素超標

中央社／ 台北8日電

端午節將至，台北市衛生局今天發布抽驗85件市售粽子、餡料及生鮮肉品等產品結果，計有1件花生粉檢出總黃麴毒素、黃麴毒素B1超標，已下架。

衛生局舉行例行記者會發布，近期前往食品行、粽子專賣店、超商、超市、賣場、傳統市場等粽子製造及販售場所，抽驗端午應景食品，共85件，包含粽子餡料40件、粽子25件、生鮮畜產品10件、調味醬5件及花生粉5件。

衛生局指出，檢驗項目包含防腐劑、硼酸及其鹽類、漂白劑、殺菌劑、農藥殘留、蘇丹色素、動物用藥乙型受體素、黃麴毒素等12項，結果有1件檢出總黃麴毒素、黃麴毒素B1超標，超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」限量規定，已請業者下架。

衛生局說明，黃麴毒素為誘發肝癌主要毒素之一，需加熱至極高溫，達攝氏237到306度才可分解，台灣高溫潮濕，未妥善保存易滋生黴菌，並導致真菌毒素污染，提醒消費者選擇信譽良好廠商選購。

衛生局補充，這件超標產品來自外縣市，已移請所轄衛生局依法處理，可依據食品安全衛生管理法規定限期改正，屆期不改正，可處製造業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

北市 衛生局 粽子

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