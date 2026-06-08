新北市投5億汰換警車嚴打毒駕 侯友宜：保護市民前先保護好自己

新北市警局與新北市警察之友會今天舉辦警察節慶祝大會，市長侯友宜致詞時表示，新北市近2年編列5億元購買警用汽車及機車。去年已經交貨217輛警車及458輛警用機車投入執勤。侯友宜也呼籲警員保護好自身安全，持續打擊毒駕守護新北市治安。

新北市警局今天上午在警察局舉辦「115年警察節慶祝大會」，市長侯友宜親自主持戶外新購警用車輛校閱典禮，隨後至6樓大禮堂表彰6名模範警察、3名刑事鑑識楷模及12名資深優良警察獎章代表，新北市警察之友會也在會中特別頒獎勉勵70名績優警員，並與義警、民防、志工夥伴共同歡慶警察節，感謝治安英雄對城市的卓越付出。

侯友宜致詞時表示，現在最重要的挑戰就是毒駕，吸了毒在道路上橫衝直撞嚴重的傷害用路人，也很容易導致警察在追車的過程當中受傷甚至殉職。因此必須仰賴有好的配備，除了一般的裝備配備以外，在追逐過程當中要有更好的汽機車。

侯友宜指出，新北市114年、115年共編列了5億元來購買警用汽車跟機車。去年已經交貨了200多輛汽車，400多輛的機車，包括今天看到的汽機車。相信這一批新的汽機車投入打擊犯罪、追擊毒駕，一定可以讓大家事半功倍，而且可以保護自身的安全。

侯友宜說，汽車的種類都是由基層所挑選的，以第一線打擊犯罪的經驗買認為最有能力壓制犯罪的，尤其交大的重機發揮的功力，不但是在交通指揮系統上，也可以協同打擊犯罪一起作戰，市長一定支持，市民也期待警員先保護好自己。

警察局長方仰寧補充，在市府連續兩年推動下，警用車輛汰換進度成果斐然。

其中去年度購置的217輛警用汽車及458輛高性能機車已全數完成採購並投入第一線執勤。今年度的163輛警用汽車及831輛高性能機車也已下訂並陸續驗收交車。兩年共計採購380輛汽車與1289輛機車，有效保障執安、強化打擊犯罪機動力。

侯友宜逐一觀看新購置的警車。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜與警員在新購置警車前合影。記者黃子騰／攝影