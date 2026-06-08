暴雨要來了！北市西南側6區嚴防強降雨 雙溪發布災防告警

氣象署針對台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至下午3時28分，北市災防辦提醒，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

北市災防辦表示，目前台北市西南側交界有另一強對流雲系發展，將與原對流雲系合併，預估未來1至2小時中正、萬華、大同、士林、中山、文山區時雨量可達40至60毫米。

因應今日午後強降雨，北市各防災單位及12區區公所均已成立緊急應變小組，執行災害應處措施。水利處亦於今日上午11時成立擴大監視小組，並針對市區防汛熱點佈設外租（抽水）機械，隨時待命出動。

針對氣象署針對台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，

災防辦也已通知消防局至現場巡查，並請士林區公所轉知里、鄰長及警察局士林分局協助勸導遊客儘速離開水域。