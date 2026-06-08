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全國最大南瓜比賽周末登場 侯友宜邀民眾來淡水看南瓜吃大餐

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
淡水各大飯店及餐廳推出各種南瓜美食。記者黃子騰／攝影
淡水各大飯店及餐廳推出各種南瓜美食。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今出席淡水南瓜暨全國大南瓜比賽宣傳記者會，感謝在地農民、農會及業者為新北農產推廣努力。侯友宜表示淡水南瓜種植面積從7公頃成長為72公頃增加超過10倍，市府與各區農會將持續推動在地特色農產，把當季健康推廣給民眾。

新北市農業局表示，新北市南瓜種植面積達165公頃，產量達2158公噸，產值達1.14億元，種植面積及產量皆為北台灣第一。另外淡水南瓜種植面積從7公頃成長為72公頃，產量也從103公噸成長至1159公噸，增加超過10倍，成為淡水代表性農產。

農業局指出，每年5至6月是淡水栗子南瓜產季，淡水區農會今年串聯19家在地業者拓展多元銷售通路。此外在地旅遊業者「旅學堂」也規劃系列特色遊程，帶領遊客沿著淡海輕軌走訪當地特色景點、品嘗南瓜料理並由青農導覽農業知識與DIY體驗。

農業局表示，年度重頭戲「全國大南瓜比賽」將於6月12日登場。賽事分成重量組、創意組及品質組評鑑，其中最重量組將能見證「全國最重」的大南瓜。為帶動產季消費，6月13、14日展售會更結合新北幣活動，民眾於活動現場完成指定任務，即可領取價值100元之新北幣合作店家優惠券。

新北市長侯友宜表示，淡水區農會這10幾年來不斷地推動北海岸的南瓜，讓大家了解南瓜、愛上南瓜。這麼多年來南瓜的栽種面積從7公頃到72公頃成長了10倍，這是農會對農民最好的照顧。今年的全國南瓜大賽中有全國最長400公尺介紹南瓜的庭園，不管是食用的、觀賞的、變成美食、變成餅乾等都會做完整的介紹。

侯友宜說，新北市有全國最重的南瓜925台斤破最大的紀錄，除此之外淡水各家的飯店都推出最好的南瓜美食，也邀請愛好南瓜民眾6月12號來淡水看全國南瓜大賽、來淡江大橋走走，同時留在淡水的餐廳、飯店來吃南瓜大餐。

新北市長侯友宜邀請民眾前來淡水看南瓜過大橋吃南瓜大餐。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜邀請民眾前來淡水看南瓜過大橋吃南瓜大餐。記者黃子騰／攝影

淡水區農會推出的各式南瓜。記者黃子騰／攝影
淡水區農會推出的各式南瓜。記者黃子騰／攝影

侯友宜聽取農會總幹事介紹栗子南瓜。記者黃子騰／攝影
侯友宜聽取農會總幹事介紹栗子南瓜。記者黃子騰／攝影

侯友宜 淡水 南瓜 新北

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