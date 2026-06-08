快訊

簡立峰專欄／AI進入電力競爭時代 漲價潮已無可避免？

菲律賓規模7.8地震 建築物倒塌、學校「減層」

國軍屏東密測ABM彈藥 30鏈砲變身「無人機殺手」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北捷運三鶯線履勘4項缺失 侯友宜：有信心改善完畢年中通車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜表示有信心三鶯線可以在年終順利通車。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜表示有信心三鶯線可以在年終順利通車。記者黃子騰／攝影

新北捷運三鶯線昨天履勘，交通部履勘委員會指出有4項缺失營運前須改善。新北市長侯友宜今天表示，會在短期內將這4項缺失改善完畢報給交通部，期待今年年中能得到交通部的營運許可順利的通車試營運，有信心今年年中可以完成三鶯線通車。

交通部路政及道安司長吳東凌擔任召集人，邀集國內9位頂尖的專家學者，昨天針對三鶯線進行全面性檢查，分為土建、機電及營運三組，包含文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。履勘後經委員會共識，營運前須改善事項有4項、一般注意改善事項有6項、後續建議改善事項5項。

新北市長侯友宜今天上午出席南瓜宣傳活動記者會，被問及捷運三鶯線有4項缺失要改善。侯友宜表示感謝交通部的履勘委員到三鶯線來履勘，經過昨天連夜開會討論，市府會在短期內將這4項缺失改善完畢報給交通部，期待今年年中能夠得到交通部的營運許可，順利的通車試營運，侯友宜也表示有信心在今年的年中可以完成三鶯線的通車。

三鶯線 侯友宜 新北捷運 新北 交通部

延伸閱讀

捷運三鶯線履勘完成！有4項營運前需改善 新北拚年中通車

履勘完成！新北三鶯線 朝年中通車邁進

交通部完成捷運三鶯線履勘 後續通車日期由新北市宣布

捷運三鶯線將通車 第一階段降噪工程拚6月完工

相關新聞

全國最大南瓜比賽周末登場 侯友宜邀民眾來淡水看南瓜吃大餐

新北市長侯友宜今出席淡水南瓜暨全國大南瓜比賽宣傳記者會，感謝在地農民、農會及業者為新北農產推廣努力。侯友宜表示淡水南瓜種植面積從7公頃成長為72公頃增加超過10倍，市府與各區農會將持續推動在地特色農產，把當季健康推廣給民眾。

新北捷運三鶯線履勘4項缺失 侯友宜：有信心改善完畢年中通車

新北捷運三鶯線昨天履勘，交通部履勘委員會指出有4項缺失營運前須改善。新北市長侯友宜今天表示，會在短期內將這4項缺失改善完畢報給交通部，期待今年年中能得到交通部的營運許可順利的通車試營運，有信心今年年中可以完成三鶯線通車。

北市女警產後血崩猝逝 家屬出席代領金吾獎場面動容

北市府金吾獎今頒獎表揚40位優秀員警及模範警察，其中中正一分局警務員陳芊雯獲獎肯定卻因產後血崩離世，其家屬出席典禮代領獎，現場氣氛溫馨。

新北城鄉風貌25年成果出書 223處改造記錄地方共創

新北市城鄉局今在市府3樓逗點實驗室舉辦「共築新北」城鄉風貌及社區規劃師成果專書合輯新書發表暨座談會，首次系統性彙整新北推動城鄉風貌計畫25年成果，內容涵蓋政策演進、興辦歷程、重點案例、人物訪談及未來展望，呈現新北在公共空間改善、社區營造與環境創生等面向的推動脈絡。

綠打人設戰「蔣稿機」林奕華曝蔣萬安：其實他點子很多

北市長選戰倒數不到半年，選戰議題攻防不斷，對於綠營近期猛批北市長蔣萬安人設「蔣稿機」，北市府副市長林奕華今天接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪時反駁，蔣萬安市長並非「蔣稿機」，反而是點子多多的人。

【即時短評】獨老時代 構築反詐防線是重中之重

「台版地面師」詐騙案層出不窮，缺乏親友陪伴且擁有不動產的獨居長者成肥羊，中央和地方各推防阻對策，若缺乏全國性「一條鞭」標準化制度，恐怕再多地籍新政也難敵不斷進化的詐術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。