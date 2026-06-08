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新北捷運三鶯線履勘4項缺失 侯友宜：有信心改善完畢年中通車
新北捷運三鶯線昨天履勘，交通部履勘委員會指出有4項缺失營運前須改善。新北市長侯友宜今天表示，會在短期內將這4項缺失改善完畢報給交通部，期待今年年中能得到交通部的營運許可順利的通車試營運，有信心今年年中可以完成三鶯線通車。
交通部路政及道安司長吳東凌擔任召集人，邀集國內9位頂尖的專家學者，昨天針對三鶯線進行全面性檢查，分為土建、機電及營運三組，包含文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。履勘後經委員會共識，營運前須改善事項有4項、一般注意改善事項有6項、後續建議改善事項5項。
新北市長侯友宜今天上午出席南瓜宣傳活動記者會，被問及捷運三鶯線有4項缺失要改善。侯友宜表示感謝交通部的履勘委員到三鶯線來履勘，經過昨天連夜開會討論，市府會在短期內將這4項缺失改善完畢報給交通部，期待今年年中能夠得到交通部的營運許可，順利的通車試營運，侯友宜也表示有信心在今年的年中可以完成三鶯線的通車。
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